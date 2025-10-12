中菲南海再生摩擦！陸海警稱雙方船隻在鐵線礁再度擦碰

中國海警12日表示，菲律賓3002、3003號公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域。中國海警稱，依法對菲船隻採取管控措施並予以堅決驅離，現場操作專業規範、合理合法。顯示中菲在海上爭端再起。

鐵線礁靠近菲律賓在中業島（菲稱希望島，Pag-asa Isalnd）上的軍事哨所，有報導稱菲律賓用該哨所追蹤中國在該地區的動向。雖相較仁愛礁、黃岩島較不為人知，但戰略位置敏感，位於中方控制的渚碧礁與菲律賓實際控制的中業島之間，距離兩地僅約3.5至9.3海浬。該島近期常見中菲雙方軍警與漁船活動，近年成為雙方新一波海上博弈的焦點。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12日9時19分，菲3003船無視中方多次嚴正警告，危險接近中方正常維權執法的海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

劉德軍強調，中國大陸對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定。劉德軍同時正告菲方立即停止侵權滋擾，他並揚言中國海警將依法在中國管轄海域開展維權執法活動。

環球時報4月報導大陸海警登上鐵線礁，並展示中共五星旗，宣示主權意味濃。與此同時，菲律賓海岸警衛隊也聲稱在該島登陸，雙方針對該島針鋒相對。5月，中菲船艦曾在南沙群島鐵線礁附近發生碰撞事件。