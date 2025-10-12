快訊

陸國安部揭 境外間諜扮美女旅遊網紅策反中國百餘人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸日益關注境外間諜情報機構對中國實施滲透、策反，大陸國安部12日起推出「全民防線——國家安全機關典型案例解析」專題，進一步加強「反間防諜」宣導。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
間諜無所不在？大陸國安部微信公眾號12日公布，有境外間諜情報機關以旅遊「美女博主」，策反中國境內100餘名人員實施危害大陸國家安全的行為，企圖「網勾」中國邊境沿線幹部群眾，伺機開展策反滲透及情報竊密活動。

大陸國安部指出，近年來，境外間諜情報機關不斷加強對中國境內滲透拉攏，不僅聚焦中國關鍵群體、核心領域，更逐漸將目光廣泛投向一般民眾。

國安部稱，境外間諜情報機關常假借交流調研、諮詢服務、項目合作等名義，主動貼靠、攀拉利誘中國境內人員對中國高價值戰略目標等開展情報竊密活動。此類案件發生率正呈上升趨勢，對中國國家安全造成威脅。

12日在一篇題為「一份來自自媒體博主的邀約」的文章中，大陸國安部表示，小杰是西藏某大學學生，平常喜歡在社交平台分享旅行經歷和探店攻略。

某天，小杰在某社交平台收到一名自稱「小椰」的美女旅遊博主的私訊，稱其為某自媒體公司簽約博主，準備到西藏某地拍攝旅遊視頻，但網上的攻略千篇一律、沒有爆點，無意間刷到了小杰發布的作品，感覺兩人非常同頻，詢問小杰有沒有興趣一起創作。

出於好奇，小杰點開了小椰的主頁，照片里的小椰時尚靚麗，足跡遍布中國各地。面對小椰的熱情詢問，小杰並未多想，積極地介紹起當地的風景名勝和特色美食，兩人還加了微信並開始頻繁互動。

在雙方逐漸熱絡後，小椰提出想做一期以「不為人知的小眾景點」為主題的爆點視頻，將自然景觀旅遊與人文資源探訪相結合，挖掘「被忽視的角落」。

小椰隨後發了十多個地理位置坐標，希望小杰先去拍攝一些空鏡和延時攝影素材，由公司先在網路上宣傳預熱，等她到了當地兩人再合作拍攝其他探店視頻。作為回報，她承諾不僅會給小杰「勞務費」，更表示如果合作滿意，將推薦小杰進入其公司實習。

但小杰根據小椰提供的地理位置逐一上網查看後卻發現，這些特色民宿、小眾景區竟有多處緊鄰大陸軍事管理區。小杰立即警覺到「不對勁」，主動向國安單位舉報，並將小椰的帳號及兩人聊天記錄提供國安機關。

文章稱，大陸國安機關根據小杰提供的線索開展調查，成功鎖定以小椰為偽裝的境外間諜情報機關人員及背後組織，並查出這個「美女博主」以相同的套路誘導、策反中國境內100餘名人員實施危害國家安全的行為。

大陸國安部稱，小杰因舉報有功，受到國家安全機關和學校的表彰獎勵。大陸國安部也鼓勵大陸民眾，若發現可疑情況及時舉報，國家安全機關將按舉報發揮作用程度和貢獻大小，給予相應精神和物質獎勵。

