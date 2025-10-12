快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

中國祭出最嚴稀土管制令 分析指習近平有權力焦慮

中央社／ 台北12日電

中國近日祭出最嚴稀土管制出口規定，在預定的川習會前突然升高貿易戰，這除了是對9月底美國商務部擴大制裁清單的回應，也有分析認為這顯示中共總書記習近平的權力焦慮，在中共20屆四中全會召開前夕以強硬姿態鞏固個人地位。

中國國務院總理李強9月25日在紐約與美國商界及學者等舉行座談會時，將美中關係比喻為夫妻，會爭吵但最終彼此需要；李強並釋放訊號，指北京希望與華盛頓保持穩定關係。

然而，中國官方10月9日針對稀土連發6份公告，美媒形容最新措施是「幾乎前所未有」的出口管制。美國總統川普對此回應，自11月1日起對中國進一步徵收100%的關稅。

海外民運人士王丹今天在其網路節目「王丹學堂」上發表評論表示，從「夫妻論」的中美關係緩和訊號到嚴格稀土管制激發的不安，中國政策在短期大轉彎，不是單純的經濟報復，而是中共內部權力運作和對外姿態的交叉產物。

他說，外交政策的劇烈擺動有可能是出於政治壓力和權力博弈的反應，因此政策轉彎的第一個訊號是中國的內部權力不穩。

二是中共20屆四中全會即將在本月20日召開，王丹認為，習近平在會前對美國展現強硬的姿態，確保黨內共識以及個人地位的穩固。因為國家面臨外部壓力時，領導人以民族利益捍衛者的面目出現，能強化自身合法性。

作家、國際政經評論員汪浩10月11日也在社群平台臉書發文說，中共四中全會即將召開之際，北京連環出手：稀土、鋰電、人造石墨、超硬材料設備等全數納入出口管制，並同步調查輝達、高通等美企。

他認為這首先是「內政焦慮的外化表現」，透過「被圍堵」、「被打壓」的敘事，習近平得以重塑民意與黨內忠誠，使體制在危機中重新整隊。其次，這是對川習會的預防性對沖，以稀土與新能源鏈為槓桿，試圖逼美方在談判中讓步。

此外，他認為這也反映出習近平正在「將經濟安全全面國安化」。從供應鏈自主、糧食能源自給，到科技「去美化」，中共正把每一項經濟政策納入戰略安全架構。

在限制稀土出口的新規引發廣泛重視後，中國商務部發言人今天透過書面表示，中方事先已就措施可能對產供鏈產生的影響進行充分評估，並確信相關影響「非常有限」，並指出口管制不是禁止出口。

這名發言人並說，9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增頒布一系列對中限制措施，美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍。

稀土 中共 美中關係 習近平 川習會 中美關係

延伸閱讀

早前揚言已無理由與習近平在 APEC 會晤 川普改口…喊川習會未破局

新聞眼／中美貿易戰陡然升級 北京做好翻桌準備

習近平電賀金正恩 李強率團訪平壤 中朝關係再升溫

李強訪問北韓之際 中朝邊境郵路復通 貨機也傳飛平壤

相關新聞

陸國安部揭 境外間諜扮美女旅遊網紅策反中國百餘人

間諜無所不在？大陸國安部微信公眾號12日公布，有境外間諜情報機關以旅遊「美女博主」，策反中國境內100餘名人員實施危害大...

兩岸觀策／一場颱風兩樣情 台如何將灰犀牛化為改革？

今年第18號颱風「樺加沙」儘管並未登陸台灣，帶來的超大豪雨卻導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午潰堤，光復鄉因此慘遭洪水吞沒。據中央災害應變中心公布的數據，截至10月7日，已造成18死、6人失聯、157人受傷。 重創花蓮後，樺加沙隨即直撲大陸華南而去並兩度登陸。風雨過後，據官方公布的災情，未傳出人員死亡，澳門1人受傷 、香港101人受傷。 同一個颱風，台海兩岸兩樣情，如此鮮明的對比不得不讓人要問，台灣的防災應對究竟出了什麼問題？

新聞眼／中共控我心戰大隊煽動對立 目的是延伸法律戰

中共去年六月廿一日公布「懲獨廿二條」後，重點之一就是針對國軍政治作戰（心戰部隊與網軍）等人員通緝與懸賞，這次接連針對軍情局與心戰大隊，且時間點選在賴總統國慶文告後，是藉基層小兵來威懾台灣操作台獨的警告。

中共查我心戰大隊…台學者：宣揚情蒐能力 想殺雞儆猴

中國大陸公安單位昨天再公布十八名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。國防院戰略所長蘇紫雲建議軍方，或許可考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。

中共稱已查清我心戰大隊全員250人資料

國慶前後中共對我軍方人員的動作頻頻，繼雙十當天早晨大陸國安部發布我軍情局指揮「台獨水軍」挑起兩岸對抗後，昨天廈門公安局披露我國防部政治作戰局心戰大隊十八人的名單，公告懸賞。大陸央媒還警告稱，辦案人員已查清心戰大隊全部二五○餘名成員的真實身分和崗位職責。

王毅赴瑞士外長對話 促自貿協定升級

大陸外交部長王毅到訪瑞士，十日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。卡西斯表示，瑞士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。