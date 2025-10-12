中國祭出最嚴稀土管制令 分析指習近平有權力焦慮

中國近日祭出最嚴稀土管制出口規定，在預定的川習會前突然升高貿易戰，這除了是對9月底美國商務部擴大制裁清單的回應，也有分析認為這顯示中共總書記習近平的權力焦慮，在中共20屆四中全會召開前夕以強硬姿態鞏固個人地位。

中國國務院總理李強9月25日在紐約與美國商界及學者等舉行座談會時，將美中關係比喻為夫妻，會爭吵但最終彼此需要；李強並釋放訊號，指北京希望與華盛頓保持穩定關係。

然而，中國官方10月9日針對稀土連發6份公告，美媒形容最新措施是「幾乎前所未有」的出口管制。美國總統川普對此回應，自11月1日起對中國進一步徵收100%的關稅。

海外民運人士王丹今天在其網路節目「王丹學堂」上發表評論表示，從「夫妻論」的中美關係緩和訊號到嚴格稀土管制激發的不安，中國政策在短期大轉彎，不是單純的經濟報復，而是中共內部權力運作和對外姿態的交叉產物。

他說，外交政策的劇烈擺動有可能是出於政治壓力和權力博弈的反應，因此政策轉彎的第一個訊號是中國的內部權力不穩。

二是中共20屆四中全會即將在本月20日召開，王丹認為，習近平在會前對美國展現強硬的姿態，確保黨內共識以及個人地位的穩固。因為國家面臨外部壓力時，領導人以民族利益捍衛者的面目出現，能強化自身合法性。

作家、國際政經評論員汪浩10月11日也在社群平台臉書發文說，中共四中全會即將召開之際，北京連環出手：稀土、鋰電、人造石墨、超硬材料設備等全數納入出口管制，並同步調查輝達、高通等美企。

他認為這首先是「內政焦慮的外化表現」，透過「被圍堵」、「被打壓」的敘事，習近平得以重塑民意與黨內忠誠，使體制在危機中重新整隊。其次，這是對川習會的預防性對沖，以稀土與新能源鏈為槓桿，試圖逼美方在談判中讓步。

此外，他認為這也反映出習近平正在「將經濟安全全面國安化」。從供應鏈自主、糧食能源自給，到科技「去美化」，中共正把每一項經濟政策納入戰略安全架構。

在限制稀土出口的新規引發廣泛重視後，中國商務部發言人今天透過書面表示，中方事先已就措施可能對產供鏈產生的影響進行充分評估，並確信相關影響「非常有限」，並指出口管制不是禁止出口。

這名發言人並說，9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增頒布一系列對中限制措施，美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍。