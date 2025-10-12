聽新聞
新聞眼／中共控我心戰大隊煽動對立 目的是延伸法律戰

聯合報／ 本報記者廖士鋒
心戰大隊的心戰作業車。 圖／聯合報系資料照片
心戰大隊的心戰作業車。 圖／聯合報系資料照片

中共去年六月廿一日公布「懲獨廿二條」後，重點之一就是針對國軍政治作戰（心戰部隊與網軍）等人員通緝與懸賞，這次接連針對軍情局與心戰大隊，且時間點選在賴總統國慶文告後，是藉基層小兵來威懾台灣操作台獨的警告。

這是中共首次瞄準我心戰大隊且公布如此多人員。所提及的理由是他們架設「反宣網站」抹黑攻擊，製作「反動遊戲」煽動分裂，「抹黑攻擊大陸、宣揚『台獨』謬論、煽動分裂國家」。

這些理由，與六月中共懸賞通緝我資通電軍廿名人員並不相同，當時是指控他們攻擊大陸某公司自助設備的後台系統，這次則偏向宣傳戰層面，值得注意的是，這波指控「抹黑攻擊大陸」、「煽動網民對立情緒」的說法，過往在中共對台法律作為中甚少見到，亦可視為法律戰延伸的新領域。

多年來，兩岸諜報單位原本就一直在鬥爭，我方對大陸網戰，中共何嘗沒有？但兩岸關係每況愈下，中共接連對我軍情局、資通電軍、心戰大隊等軍隊系統人事，進行頭像、身分證字號等個資披露，姑且不管這些個資有沒有「指鹿為馬」，但這是否意味著中共對我跨單位人員個資掌握有相當進展？尤其央視釋出的訊號強烈暗示已掌握我全軍乃至政府各單位人員的個資。

細思極恐，中共意圖以這種威嚇打擊我民心士氣，正巧中共最新諜報片「沉默的榮耀」，高度頌揚遷台國軍中將共諜吳石、陳寶倉、與女交通員朱楓等人潛伏在台作為，中共國安部不久前也披露台海分治初期潛台「隱蔽戰線」人員如段徽楷、謝小球等，這些無疑是在給台灣內部一個印象—「大陸是能掌控台灣內部情資的」。

尤其，近來民進黨政府內部的共諜案，更坐實這樣想像。面對軍方個資可能外洩疑雲，如何因應，有關單位或應縝密思考，對執行任務的心戰、資通人員等如何保護他們，加強敵情教育與隱匿個人工作任務甚為重要。

心戰大隊 中共 個資 資通電軍 共諜 台獨 法律 國軍 台海 情資

