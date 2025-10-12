聽新聞
中共稱已查清我心戰大隊全員250人資料

聯合報／ 記者廖士鋒李人岳／綜合報導
福建省廈門市公安局點名指控我18名國軍「心戰大隊」人員違法犯罪，公布其照片與身分證字號並通緝懸賞。 圖／取自人民日報
福建省廈門市公安局點名指控我18名國軍「心戰大隊」人員違法犯罪，公布其照片與身分證字號並通緝懸賞。 圖／取自人民日報

國慶前後中共對我軍方人員的動作頻頻，繼雙十當天早晨大陸國安部發布我軍情局指揮「台獨水軍」挑起兩岸對抗後，昨天廈門公安局披露我國防部政治作戰局心戰大隊十八人的名單，公告懸賞。大陸央媒還警告稱，辦案人員已查清心戰大隊全部二五○餘名成員的真實身分和崗位職責。

我國防部反嗆對岸，相關舉措是以極權政體的霸道顢頇思維，意圖分化國人、矮化我國政府，認知作戰的意圖明顯，手法粗糙拙劣。

廈門市公安局發布這十八人的頭像資訊外，還公布每位人員的身分證字號。懸賞公告提及，心戰大隊長期策畫實施分裂國家活動，為了依法懲治危害國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，該局決定懸賞徵集上述十八位「心戰大隊核心骨幹違法犯罪線索」，凡提供有效線索可得人民幣一萬元（約合台幣四萬三千元）獎勵，「對打擊報復舉報人的將依法嚴懲」。

央視旗下新媒體「日月譚天」進一步引述「辦案人員」說法，辦案人員稱，查清了心戰大隊全部二五○餘名成員的真實身分和崗位職責；文章還警告稱，從資通電軍到心戰大隊，「台軍涉事單位正一個個整建制地被大陸起底曝光、一鍋端」。台獨分裂勢力若不收手，「下一個被依法打擊的是其所在台軍部隊，或是所屬民進黨當局部門」。

針對懸賞公告，中共國台辦發言人陳斌華昨表示，這是落實「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（即「懲獨廿二條」）的具體行動。

公開資料顯示，今年以來，中共對我軍方人員已有多次相關舉措，涉及軍情局、政治作戰局心戰大隊、資通電軍等單位。如六月廣州公安機關曾發布對我廿名資通電軍人員的懸賞通緝公告；同時大陸國家計算機病毒應急處理中心等單位也聯合發布一份調查報告，曝光資通電軍人員構成、工作地點、任務及網攻等資訊。中共國安機關也曾宣稱「已順藤摸瓜，查獲資通電軍在用的數十個網攻平台」。不過對是否掌握我資通電軍完整名冊，官方先前並未予以證實。

我國防部指出，近年來中共透過官媒，多次發布所謂「舉報」，是利用我國自由民主社會資訊流通的特性，拼湊、偽造個人資料，意圖分化台灣社會、打擊民心士氣，更顯其原有認知攻擊伎倆技窮的窘境。

中共 資通電軍 台獨 國安 國防部 心戰大隊 網攻 分裂國家 廈門 國家安全

相關新聞

北京升級稀土出口管制 觀察家分析突破瓶頸「科技戰攻守易位」

中國大幅升級稀土出口管制，引發美國總統川普揚言對中國加徵100%關稅並管制所有關鍵軟體出口。中國科技業觀察家項立剛分析稱...

中共再控我「心戰大隊」18人煽動分裂 國防部嗆：認知作戰手法拙劣

大陸廈門市公安局今天公布懸賞通告，指控18名我方「心戰大隊」成員煽動分裂。國防部抨擊，相關舉措是以極權政體之霸道顢頇思維...

新聞眼／中共控我心戰大隊煽動對立 目的是延伸法律戰

中共去年六月廿一日公布「懲獨廿二條」後，重點之一就是針對國軍政治作戰（心戰部隊與網軍）等人員通緝與懸賞，這次接連針對軍情局與心戰大隊，且時間點選在賴總統國慶文告後，是藉基層小兵來威懾台灣操作台獨的警告。

中共查我心戰大隊…台學者：宣揚情蒐能力 想殺雞儆猴

中國大陸公安單位昨天再公布十八名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。國防院戰略所長蘇紫雲建議軍方，或許可考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。



國慶前後中共對我軍方人員的動作頻頻，繼雙十當天早晨大陸國安部發布我軍情局指揮「台獨水軍」挑起兩岸對抗後，昨天廈門公安局披露我國防部政治作戰局心戰大隊十八人的名單，公告懸賞。大陸央媒還警告稱，辦案人員已查清心戰大隊全部二五○餘名成員的真實身分和崗位職責。

王毅赴瑞士外長對話 促自貿協定升級

大陸外交部長王毅到訪瑞士，十日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。卡西斯表示，瑞士...

