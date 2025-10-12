中共稱已查清我心戰大隊全員250人資料

國慶前後中共對我軍方人員的動作頻頻，繼雙十當天早晨大陸國安部發布我軍情局指揮「台獨水軍」挑起兩岸對抗後，昨天廈門公安局披露我國防部政治作戰局心戰大隊十八人的名單，公告懸賞。大陸央媒還警告稱，辦案人員已查清心戰大隊全部二五○餘名成員的真實身分和崗位職責。

我國防部反嗆對岸，相關舉措是以極權政體的霸道顢頇思維，意圖分化國人、矮化我國政府，認知作戰的意圖明顯，手法粗糙拙劣。

廈門市公安局發布這十八人的頭像資訊外，還公布每位人員的身分證字號。懸賞公告提及，心戰大隊長期策畫實施分裂國家活動，為了依法懲治危害國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，該局決定懸賞徵集上述十八位「心戰大隊核心骨幹違法犯罪線索」，凡提供有效線索可得人民幣一萬元（約合台幣四萬三千元）獎勵，「對打擊報復舉報人的將依法嚴懲」。

央視旗下新媒體「日月譚天」進一步引述「辦案人員」說法，辦案人員稱，查清了心戰大隊全部二五○餘名成員的真實身分和崗位職責；文章還警告稱，從資通電軍到心戰大隊，「台軍涉事單位正一個個整建制地被大陸起底曝光、一鍋端」。台獨分裂勢力若不收手，「下一個被依法打擊的是其所在台軍部隊，或是所屬民進黨當局部門」。

針對懸賞公告，中共國台辦發言人陳斌華昨表示，這是落實「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（即「懲獨廿二條」）的具體行動。

公開資料顯示，今年以來，中共對我軍方人員已有多次相關舉措，涉及軍情局、政治作戰局心戰大隊、資通電軍等單位。如六月廣州公安機關曾發布對我廿名資通電軍人員的懸賞通緝公告；同時大陸國家計算機病毒應急處理中心等單位也聯合發布一份調查報告，曝光資通電軍人員構成、工作地點、任務及網攻等資訊。中共國安機關也曾宣稱「已順藤摸瓜，查獲資通電軍在用的數十個網攻平台」。不過對是否掌握我資通電軍完整名冊，官方先前並未予以證實。

我國防部指出，近年來中共透過官媒，多次發布所謂「舉報」，是利用我國自由民主社會資訊流通的特性，拼湊、偽造個人資料，意圖分化台灣社會、打擊民心士氣，更顯其原有認知攻擊伎倆技窮的窘境。