聽新聞
0:00 / 0:00

中共查我心戰大隊…台學者：宣揚情蒐能力 想殺雞儆猴

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
學者蘇紫雲認為，中共此時釋出網軍訊息，是有系統性的反情報戰與心理戰。圖為大陸國台辦發言人陳斌華批評賴清德總統，指所言所行只會加劇台海緊張。 圖／聯合報系資料照片
學者蘇紫雲認為，中共此時釋出網軍訊息，是有系統性的反情報戰與心理戰。圖為大陸國台辦發言人陳斌華批評賴清德總統，指所言所行只會加劇台海緊張。 圖／聯合報系資料照片

中國大陸公安單位昨天再公布十八名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。國防院戰略所長蘇紫雲建議軍方，或許可考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。

林穎佑指出，中共釋出的人員、個資等資料有真有假，未必都正確，也可能已異動過期，我方不需要承認或否認，以免替對方證實情蒐管道正確性。

林穎佑分析，中共接二連三公布我網軍個資，對內可宣傳、證明中共官方的網路攻擊和情蒐能力，宣揚阻絕這類境外的網路或心戰攻擊的能力。同時企圖對可能有心加入國軍、或與政府合作的人產生殺雞儆猴的寒蟬效果，因此中共企圖藉這種操作達到一石三鳥的效果。

林穎佑並說，中共選在雙十國慶前後拋出我方網軍個資的議題，這或許也證明我方近年來針對網路、心戰投入的方向、努力，「也許做對了什麼」，才造成中共急於發動反制。

蘇紫雲認為，中共此時釋出網軍訊息，是有系統性的反情報戰與心理戰，尤其刻意拋出真真假假的我軍基本資料，意圖讓相關人員心生恐懼，這是歷史上常見的心理戰做法。他舉例，美國聯邦調查局披露中共的網路部隊，公布中共駭客的照片、基本資料並發布通緝，也是這類心理情報戰的一環。

蘇紫雲指出，這已經是中共國安當局今年以來第四度拋出我方網軍資料，不論資料真假，軍方或許可恢復兵籍號碼系統，建立多一道防火牆。

蘇紫雲舉例，美軍原本也有兵籍號碼（Service Number）系統，一九七四年全面轉換為社會安全碼（ＳＳＮ）、但因軍人、國防部員工的身分等紀錄都共用社會安全碼，導致大量軍人個資外洩，美軍從二○一七年起全面轉換為國防部身分碼（DoD ID），藉此提高安全係數。

心戰 網路攻擊 個資 中共 網軍 國防部 國安 蘇紫雲 林穎佑

延伸閱讀

共軍機艦台海周邊活動變少 軍事專家：「灰區」轉為「實戰」取向

中共訓場增台政府建築 學者：演練斬首行動五縱騷亂

紐時曝共軍加速建造對我飛彈基地！專家：不必恐慌 勿輕易誤判

傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響

相關新聞

北京升級稀土出口管制 觀察家分析突破瓶頸「科技戰攻守易位」

中國大幅升級稀土出口管制，引發美國總統川普揚言對中國加徵100%關稅並管制所有關鍵軟體出口。中國科技業觀察家項立剛分析稱...

中共再控我「心戰大隊」18人煽動分裂 國防部嗆：認知作戰手法拙劣

大陸廈門市公安局今天公布懸賞通告，指控18名我方「心戰大隊」成員煽動分裂。國防部抨擊，相關舉措是以極權政體之霸道顢頇思維...

新聞眼／中共控我心戰大隊煽動對立 目的是延伸法律戰

中共去年六月廿一日公布「懲獨廿二條」後，重點之一就是針對國軍政治作戰（心戰部隊與網軍）等人員通緝與懸賞，這次接連針對軍情局與心戰大隊，且時間點選在賴總統國慶文告後，是藉基層小兵來威懾台灣操作台獨的警告。

中共查我心戰大隊…台學者：宣揚情蒐能力 想殺雞儆猴

中國大陸公安單位昨天再公布十八名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。國防院戰略所長蘇紫雲建議軍方，或許可考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。

中共稱已查清我心戰大隊全員250人資料

國慶前後中共對我軍方人員的動作頻頻，繼雙十當天早晨大陸國安部發布我軍情局指揮「台獨水軍」挑起兩岸對抗後，昨天廈門公安局披露我國防部政治作戰局心戰大隊十八人的名單，公告懸賞。大陸央媒還警告稱，辦案人員已查清心戰大隊全部二五○餘名成員的真實身分和崗位職責。

王毅赴瑞士外長對話 促自貿協定升級

大陸外交部長王毅到訪瑞士，十日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。卡西斯表示，瑞士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。