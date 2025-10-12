中共查我心戰大隊…台學者：宣揚情蒐能力 想殺雞儆猴

中國大陸公安單位昨天再公布十八名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。國防院戰略所長蘇紫雲建議軍方，或許可考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。

林穎佑指出，中共釋出的人員、個資等資料有真有假，未必都正確，也可能已異動過期，我方不需要承認或否認，以免替對方證實情蒐管道正確性。

林穎佑分析，中共接二連三公布我網軍個資，對內可宣傳、證明中共官方的網路攻擊和情蒐能力，宣揚阻絕這類境外的網路或心戰攻擊的能力。同時企圖對可能有心加入國軍、或與政府合作的人產生殺雞儆猴的寒蟬效果，因此中共企圖藉這種操作達到一石三鳥的效果。

林穎佑並說，中共選在雙十國慶前後拋出我方網軍個資的議題，這或許也證明我方近年來針對網路、心戰投入的方向、努力，「也許做對了什麼」，才造成中共急於發動反制。

蘇紫雲認為，中共此時釋出網軍訊息，是有系統性的反情報戰與心理戰，尤其刻意拋出真真假假的我軍基本資料，意圖讓相關人員心生恐懼，這是歷史上常見的心理戰做法。他舉例，美國聯邦調查局披露中共的網路部隊，公布中共駭客的照片、基本資料並發布通緝，也是這類心理情報戰的一環。

蘇紫雲指出，這已經是中共國安當局今年以來第四度拋出我方網軍資料，不論資料真假，軍方或許可恢復兵籍號碼系統，建立多一道防火牆。

蘇紫雲舉例，美軍原本也有兵籍號碼（Service Number）系統，一九七四年全面轉換為社會安全碼（ＳＳＮ）、但因軍人、國防部員工的身分等紀錄都共用社會安全碼，導致大量軍人個資外洩，美軍從二○一七年起全面轉換為國防部身分碼（DoD ID），藉此提高安全係數。