李強弔韓戰中共志願軍 提「抗美援朝」精神

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國大陸總理李強赴安州中國人民志願軍烈士陵園憑弔烈士。新華社
中國大陸總理李強赴安州中國人民志願軍烈士陵園憑弔烈士。新華社

今年是共軍派遣志願軍部隊參與韓戰七十五周年，近日在北韓（朝鮮）訪問的中共政治局常委兼大陸總理李強，特別前往北韓安州的志願軍烈士陵園憑弔。李強說，要繼續秉承先烈遺志，更好發揚偉大抗美援朝精神，並強調願同北韓共同辦好相關紀念活動。

李強九日起訪問北韓三天，並於昨天返抵北京。此行主要參加朝鮮勞動黨八十周年慶典和閱兵，並與朝鮮勞動黨總書記金正恩會晤、與內閣總理朴泰成會談。

九日與金正恩會晤時，李強表示願加強高層交往和戰略溝通，深化務實合作，密切在國際地區事務中的協調配合。金正恩則說「朝中關係牢不可破」，無論國際形勢如何變化，鞏固和發展雙邊友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。朝鮮堅定支持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂行徑以及任何外部干涉。

中共總書記習近平也於十日向金正恩致賀電，重申無論國際形勢如何變化，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針」。而另一中共政治局常委蔡奇九日也在北京出席北韓大使館招待會。

在李強出訪之際，大陸國家郵政局九日披露和北韓的邊境陸運郵路（丹東—新義州）九月廿五日正式恢復，將為兩國人民郵件往來提供更多便利。

