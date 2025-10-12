聽新聞
王毅赴瑞士外長對話 促自貿協定升級

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸外交部長王毅（左）在貝林佐納同瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者。新華社
大陸外交部長王毅（左）在貝林佐納同瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者。新華社

大陸外交部長王毅到訪瑞士，十日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。卡西斯表示，瑞士將繼續奉行一個中國政策，不會有任何動搖。

據報導，雙方將加速自貿協定升級談判進程，在人工智慧、綠色發展、數位經濟、金融及服務貿易等方面拓展互利合作。中國歡迎瑞士企業和產品赴華開拓市場，瑞士的創新能力和中國超大規模市場相互結合，定會產生積極化學反應，為兩國發展提供更強勁動力。

王毅說，今年是中瑞建交七十五周年，是雙邊關係發展「大年」。兩國自貿協定升級談判有序推進，雙方續簽本幣互換協議，以實際行動實踐「平等、創新、共贏」的中瑞合作精神，在國際社會樹立了相互尊重、求同存異、合作共贏的榜樣。

卡西斯表示，中瑞建交七十五年來，雙方始終秉持開創精神和理性態度，加強各級交往，推動務實合作，取得重要成果，特別是作為瑞中合作兩大支柱的自貿協定和創新合作都取得積極進展。

他表示，瑞方將繼續奉行一個中國政策，並支持中方倡導設立的「國際調解院」工作，同中方加強多邊協作。

