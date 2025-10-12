遭陸反壟斷調查 高通：積極配合

繼輝達之後，大陸對美國科技公司調查又添一筆，日前遭以「反壟斷法」立案調查的高通公司昨表示，正積極配合大陸官方的有關調查。而大陸副總理何立峰則在與外資公司負責人會晤時重申大陸將持續擴大高水平對外開放，歡迎跨國企業擴大投資。

大陸市場監管總局微信號「市說新語」十日消息，因高通公司收購Autotalks公司未依法申報「經營者集中」，涉嫌違反大陸「反壟斷法」，大陸市場監管總局宣布依法對高通公司開展立案調查。

據人民郵電報、新浪科技等消息，高通昨天回應稱，正積極配合市場監管總局的有關調查。高通公司一直致力於支持其客戶與合作夥伴的發展與增長。IT之家指出，高通早前於二○二三年五月八日宣布由子公司高通技術收購 V2X 車聯網通信晶片企業 Autotalks。今年六月六日，這筆交易正式完成。

根據大陸「反壟斷法」規定，「經營者集中」達到大陸國務院規定的申報標準的，經營者應當事先向國務院反壟斷執法機構申報，未申報的不得實施集中。對外資併購大陸境內企業或者以其他方式參與經營者集中，涉及大陸國家安全的還應當進行國家安全審查。

高通在手機晶片市場上具壟斷地位，除了蘋果、華為以及三星等全球所有主流手機晶片，幾乎都被高通壟斷。大陸業界人士指出，高通是隱藏在中國手機行業中的幕後巨無霸。大陸手機賣得越多，高通就賺得越多。大陸華為的「麒麟」晶片被美國打壓斷供以後，高通的利潤就更大。美國一邊打壓華為晶片，一邊對大陸傾銷高通晶片，大陸此次對高通實施反壟斷調查，就是打擊這種不公平的現象。

何立峰會外資巨頭 重申擴大開放

另據新華社，大陸國務院副總理何立峰，十日會見美國雅培公司、英國保誠集團、韓國SK集團等跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、擴大對華投資等交換意見。

何立峰說，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。大陸將持續擴大高水準對外開放，歡迎跨國企業擴大在大陸投資，深化對華合作。