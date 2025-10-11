快訊

獨／國軍再驚傳遭中共吸收！海鋒大隊士兵猛拍雄二飛彈操作書外洩

露面額頭曾纏大片繃帶…拜登罹患攝護腺癌 最新治療進度曝光

台幹青海老虎溝遇難 西寧台協：家屬今返台感謝各界關心

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
青海老虎溝徒步受困事件，因事發地點海拔高、氣溫低、地形複雜、通訊不暢等影響，在惡劣氣候下，在大陸十一假期間造成多人受困，其中1人死亡。圖為老虎溝埡口。圖／取材自紅星新聞
青海老虎溝徒步受困事件，因事發地點海拔高、氣溫低、地形複雜、通訊不暢等影響，在惡劣氣候下，在大陸十一假期間造成多人受困，其中1人死亡。圖為老虎溝埡口。圖／取材自紅星新聞

大陸十一假期間，平均海拔超過4000公尺的青海老虎溝區域發生251名徒步（戶外健行、登山）者因惡劣氣候一度受困，唯一遇難者是台灣人的憾事。在經過兩岸各方協助下，青海西寧市台商協會表示，在昨天順利完成各項手續後，家屬今已搭機返台，特別感謝當地政府高效處置，社會各界的關心與支持。

就這起意外，青海省西寧市台灣同胞投資企業協會會長林易陞今晚向關心的台商、各界朋友說明善後進展。

據西寧台協，在5日青海省門源縣祁連山區「老虎溝」因突降極端大雪，導致200多人受困後，青海省委、省政府高度重視第一時間協調多方力量全力展開救援工作，對於某台資企業台籍員工不幸罹難，我們深感痛心。

西寧台協表示，10月10日上午，青海省台辦與西寧市台協會長林易陞陪同罹難者家屬，在門源縣政府的引領下，前往現場處理善後。在縣政府高效協作下，當天順利完成遺體認領、火化及相關法律文書辦理等複雜手續，讓逝者能早日靈歸台灣家鄉。

西寧台協指出，門源縣政府在事發後迅速啟動預案，跨部門緊密協作，簡化手續，充分體現對台胞的深切關懷與「兩岸一家親」的情誼。

今天（11日）上午7點，林易陞和西寧台協四位同仁，前往機場為家屬送行，家屬在臨別之際，特別對青海省委、省政府的高效處置、高度重視及人文關懷表達了誠摯感謝。

西寧台協表示，事件發生以來，本協會陸續收到來自各地台商、台胞，包括海基會及台灣相關各界的慰問與關心，我們深受感動，家屬亦倍感溫暖。目前事件已妥善處理完畢，感謝社會各界的關注與支持，西寧市台協將繼續致力為在青（青海）台胞提供服務與協助。

對於該起事故，大陸國台辦9日晚間曾表示，當地有關部門將協助家屬妥善處理善後；當時，我陸委會、海基會也表示，洽請西寧台商協會聯絡提供協助，海基會也在接獲罹難者公司陳情後，協助說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序。

台商 海基會 朋友

延伸閱讀

MLB／破紀錄！水手15局史詩戰役擊敗老虎 晉級美聯冠軍賽

MLB／老虎塞揚王牌史庫柏6局飆13K 狂寫季後賽多項紀錄

海拔逾4000米！台幹在青海老虎溝遇難 陸國台辦：當地將協助家屬善後

青海老虎溝山難死者來自台灣 海基會證實：家屬下午將搭機赴陸

相關新聞

北京升級稀土出口管制 觀察家分析突破瓶頸「科技戰攻守易位」

中國大幅升級稀土出口管制，引發美國總統川普揚言對中國加徵100%關稅並管制所有關鍵軟體出口。中國科技業觀察家項立剛分析稱...

中共再控我「心戰大隊」18人煽動分裂 國防部嗆：認知作戰手法拙劣

大陸廈門市公安局今天公布懸賞通告，指控18名我方「心戰大隊」成員煽動分裂。國防部抨擊，相關舉措是以極權政體之霸道顢頇思維...

台幹青海老虎溝遇難 西寧台協：家屬今返台感謝各界關心

大陸十一假期間，平均海拔超過4000公尺的青海老虎溝區域發生251名徒步（戶外健行、登山）者因惡劣氣候一度受困，唯一遇難...

「中國日報」副總編輯孫尚武 調任香港中聯辦副主任

大陸人社部網站11日發布國務院任免國家工作人員名單，其中英文「中國日報」副總編孫尚武，任中共中央駐香港聯絡辦公室副主任，...

陸懸賞我18名「心戰大隊」 國台辦：台獨必遭法律嚴懲

繼昨日大陸國安公布我三人個資，指控是「網路水軍」後，今天廈門公安局又發出懸賞通告，稱要徵集18名我軍「心戰大隊」核心骨幹...

北京要求年輕化？香港逾70歲議員 迄今3分之1不再參選

近日香港政圈盛傳因為北京希望議會年輕化，有一半70歲以上議員可能不獲「祝福」於年底的立法會選舉角逐連任。年逾70歲的陳健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。