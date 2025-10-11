台幹青海老虎溝遇難 西寧台協：家屬今返台感謝各界關心

大陸十一假期間，平均海拔超過4000公尺的青海老虎溝區域發生251名徒步（戶外健行、登山）者因惡劣氣候一度受困，唯一遇難者是台灣人的憾事。在經過兩岸各方協助下，青海西寧市台商協會表示，在昨天順利完成各項手續後，家屬今已搭機返台，特別感謝當地政府高效處置，社會各界的關心與支持。

就這起意外，青海省西寧市台灣同胞投資企業協會會長林易陞今晚向關心的台商、各界朋友說明善後進展。

據西寧台協，在5日青海省門源縣祁連山區「老虎溝」因突降極端大雪，導致200多人受困後，青海省委、省政府高度重視第一時間協調多方力量全力展開救援工作，對於某台資企業台籍員工不幸罹難，我們深感痛心。

西寧台協表示，10月10日上午，青海省台辦與西寧市台協會長林易陞陪同罹難者家屬，在門源縣政府的引領下，前往現場處理善後。在縣政府高效協作下，當天順利完成遺體認領、火化及相關法律文書辦理等複雜手續，讓逝者能早日靈歸台灣家鄉。

西寧台協指出，門源縣政府在事發後迅速啟動預案，跨部門緊密協作，簡化手續，充分體現對台胞的深切關懷與「兩岸一家親」的情誼。

今天（11日）上午7點，林易陞和西寧台協四位同仁，前往機場為家屬送行，家屬在臨別之際，特別對青海省委、省政府的高效處置、高度重視及人文關懷表達了誠摯感謝。

西寧台協表示，事件發生以來，本協會陸續收到來自各地台商、台胞，包括海基會及台灣相關各界的慰問與關心，我們深受感動，家屬亦倍感溫暖。目前事件已妥善處理完畢，感謝社會各界的關注與支持，西寧市台協將繼續致力為在青（青海）台胞提供服務與協助。

對於該起事故，大陸國台辦9日晚間曾表示，當地有關部門將協助家屬妥善處理善後；當時，我陸委會、海基會也表示，洽請西寧台商協會聯絡提供協助，海基會也在接獲罹難者公司陳情後，協助說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序。