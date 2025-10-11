北京升級稀土出口管制 觀察家分析突破瓶頸「科技戰攻守易位」

中國大幅升級稀土出口管制，引發美國總統川普揚言對中國加徵100%關稅並管制所有關鍵軟體出口。中國科技業觀察家項立剛分析稱，中方已基本解決半導體製造設備問題，逐漸掌握主動權，科技戰攻守易位。

項立剛6月數度發文，呼籲官方管制稀土出口並大幅漲價，主張稀土會成為「中國管制世界的一個武器」。

中國商務部9日公告，對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制，明定「最終用途為研發、生產14奈米及以下邏輯晶片或者256層及以上存儲晶片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智慧的出口申請，逐案審批。」

項立剛當天發文指出，這意味著對於半導體生產設備、測試設備和材料，中方都要進行審查。

項立剛稱，從2021年開始，到現在不過4年的功夫，中國就基本解決了半導體設備的問題。據他所知，有的企業一個設備只有兩年，就幹到了世界的頂級水準。最近一段時間可以看到這些設備陸續發表，也可以看到這些設備在生產線上工作。中國的晶片製造很快會從成熟製程向先進發展。

項立剛昨天又發文指出，中國商務部推出多項出口管制，包括稀土、超硬材料、鋰電池、人造石墨負極等。可以說在高科技領域，最重要材料都進行了出口管制，並且也實現了長臂管轄。

他說，從2018年貿易戰開始，中國倉促應戰，美國要打哪個領域，中方只能跟著應對，到今天工具箱裡已經有了較多的工具，整個科技戰的態勢，從最初的被動，逐漸轉向主動。經過幾年的積累，中國終於看清楚自己的抓手就是「強大的生產製造能力」，還有「影響世界整個格局的原材料」。

項立剛提到，沒有鎵和鍺，美國的匿蹤飛機生產馬上就掉一半，還在用砷化鎵，同樣的功率，同樣的體積，美國的雷達效率比中國低1/3；沒有永磁材料和超硬材料，不但是新能源、智慧駕駛無法發展，整個軍事工業也岌岌可危。

他又說，沒有高端晶片，中國可以用中低端替代。「沒有永磁材料，你就不可能做出高端電機。高端的機器人想都別想。而且沒有稀土，很可能你的高檔晶片也就沒有了。」

前中共環球時報總編輯胡錫進今天發文稱，從2018年第一輪貿易戰開始，美國封鎖晶片，中國的半導體技術在過去7年裡長足進展，中方現在反對的是輝達和高通對市場實施壟斷，它們銷售給中國的許多晶片，中國已經有能力自主製造。

胡錫進又稱，美國過去的7年裡，稀土生產鏈幾乎沒有進展，他們的農產品在中國市場之外的多元化銷售同樣進展緩慢。川普最好還是先把情況搞清楚了，不要動不動就搞出「一張牌」來，試圖脅迫中國。川普需要知道，「中國不吃脅迫那一套」。

雖然中國輿論場呈現有底氣戰勝美國的氛圍，不過川普揚言11月1日將對「所有關鍵軟體」管制出口，已在中國社群引發恐慌與不安。許多大陸網友擔心，美方恐對蘋果、高通晶片甚至安卓、微軟作業系統都祭出管制，將重創中國製造。