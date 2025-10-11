「中國日報」副總編輯孫尚武 調任香港中聯辦副主任

大陸人社部網站11日發布國務院任免國家工作人員名單，其中英文「中國日報」副總編孫尚武，任中共中央駐香港聯絡辦公室副主任，晉升為副部級。港媒認為，孫尚武具豐富外宣經驗，任中聯辦副主任後，將分管宣傳工作。

觀察者網報導，現年56歲的孫尚武，1969年生於江蘇無錫，1993年畢業於北京國際關係學院，之後加入唯一的國家級英文日報「中國日報」，做過一線時政記者，擔任過境內新聞部副主任、國際新聞部副主任、總編室主任，擔任副總編已有多年。

他曾獲多項全國性新聞獎項，包括2008年榮獲第十八屆中國新聞獎二等獎，2024年榮獲第18屆長江韜奮獎。

星島日報報導，原香港中聯辦副主任盧新寧2024年8月調任廣西自治區政府副主席，中聯辦沒有專門的副主任主管宣傳。據悉，孫尚武履新後，將發揮所長，以「講好香港故事」、「講好中國故事」。中聯辦之前為1正4副，主任周霽，副主任為劉光源、羅永綱、尹宗華、祁斌。