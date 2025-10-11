「中國日報」副總編輯孫尚武 調任香港中聯辦副主任
大陸人社部網站11日發布國務院任免國家工作人員名單，其中英文「中國日報」副總編孫尚武，任中共中央駐香港聯絡辦公室副主任，晉升為副部級。港媒認為，孫尚武具豐富外宣經驗，任中聯辦副主任後，將分管宣傳工作。
觀察者網報導，現年56歲的孫尚武，1969年生於江蘇無錫，1993年畢業於北京國際關係學院，之後加入唯一的國家級英文日報「中國日報」，做過一線時政記者，擔任過境內新聞部副主任、國際新聞部副主任、總編室主任，擔任副總編已有多年。
他曾獲多項全國性新聞獎項，包括2008年榮獲第十八屆中國新聞獎二等獎，2024年榮獲第18屆長江韜奮獎。
星島日報報導，原香港中聯辦副主任盧新寧2024年8月調任廣西自治區政府副主席，中聯辦沒有專門的副主任主管宣傳。據悉，孫尚武履新後，將發揮所長，以「講好香港故事」、「講好中國故事」。中聯辦之前為1正4副，主任周霽，副主任為劉光源、羅永綱、尹宗華、祁斌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言