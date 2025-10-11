中共點名「台獨水軍」 王苡儒：打擊統戰敘事被盯上

被中國大陸國安部點名是「台獨水軍」之一的王苡儒今天說，中共一貫造謠且混淆視聽，他是統派自媒體人，因為論述有效打擊了陸方的統戰敘事而被盯上；「我不是他們口中的『罪人』，我是中華民國的公民。」

中國國家安全部10日發文，點名台灣的王氏研創藝術公司煽動分裂獨立思想、炮製散播虛假訊息及宣揚歷史虛無主義。王苡儒被指是該公司負責人，向軍方人士提交反宣破壞活動方案。

中國國安部稱，將依據「反分裂國家法」、「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」有關規定，「依法終身追責」。

王苡儒目前是自媒體人，負責網路影音節目「我的學習筆記－王苡儒」，節目有約11萬訂戶。他今天告訴中央社記者，得知被中共針對的消息時非常訝異，認為正是因為其節目的論述打到中共痛處，譬如，他會邀請旅美大陸人士、知名的「中華民國派」人士辛灝年上節目談歷史話題並批評中共。

王苡儒評估，收看其節目的觀眾有一半是大陸人，這也說明為什麼中共方面非常在意地批評其節目是「歷史虛無主義」，否定中共的歷史貢獻等。

他並表示，中共慣於造謠，中國國安部這份內容錯誤百出，他不認識文中被點名的軍方人士，另一名被指是王氏研創藝術公司員工的人，資料也是錯的。

王苡儒稍早在臉書發布聲明，表示自己被中共國家安全部以「終身追責」的名義通緝。「在極權的語言裡，這意味著他們要讓一個說真話的公民『從此消失』；但在歷史的語言裡，這意味著他們已經輸了。」

王苡儒強調：「我不是他們口中的『罪人』，我是中華民國的公民。」

王苡儒還強調，思想不能被關進牢籠的，他將繼續說話，因為沉默才是真正的屈服。「我不接受極權的審判，因為我屬於自由的中國。」