中共點名「台獨水軍」 王苡儒：打擊統戰敘事被盯上

中央社／ 台北11日電

被中國大陸國安部點名是「台獨水軍」之一的王苡儒今天說，中共一貫造謠且混淆視聽，他是統派自媒體人，因為論述有效打擊了陸方的統戰敘事而被盯上；「我不是他們口中的『罪人』，我是中華民國的公民。」

中國國家安全部10日發文，點名台灣的王氏研創藝術公司煽動分裂獨立思想、炮製散播虛假訊息及宣揚歷史虛無主義。王苡儒被指是該公司負責人，向軍方人士提交反宣破壞活動方案。

中國國安部稱，將依據「反分裂國家法」、「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」有關規定，「依法終身追責」。

王苡儒目前是自媒體人，負責網路影音節目「我的學習筆記－王苡儒」，節目有約11萬訂戶。他今天告訴中央社記者，得知被中共針對的消息時非常訝異，認為正是因為其節目的論述打到中共痛處，譬如，他會邀請旅美大陸人士、知名的「中華民國派」人士辛灝年上節目談歷史話題並批評中共。

王苡儒評估，收看其節目的觀眾有一半是大陸人，這也說明為什麼中共方面非常在意地批評其節目是「歷史虛無主義」，否定中共的歷史貢獻等。

他並表示，中共慣於造謠，中國國安部這份內容錯誤百出，他不認識文中被點名的軍方人士，另一名被指是王氏研創藝術公司員工的人，資料也是錯的。

王苡儒稍早在臉書發布聲明，表示自己被中共國家安全部以「終身追責」的名義通緝。「在極權的語言裡，這意味著他們要讓一個說真話的公民『從此消失』；但在歷史的語言裡，這意味著他們已經輸了。」

王苡儒強調：「我不是他們口中的『罪人』，我是中華民國的公民。」

王苡儒還強調，思想不能被關進牢籠的，他將繼續說話，因為沉默才是真正的屈服。「我不接受極權的審判，因為我屬於自由的中國。」

中共 國安 中華民國

相關新聞

中共再控我「心戰大隊」18人煽動分裂 國防部嗆：認知作戰手法拙劣

大陸廈門市公安局今天公布懸賞通告，指控18名我方「心戰大隊」成員煽動分裂。國防部抨擊，相關舉措是以極權政體之霸道顢頇思維...

陸懸賞我18名「心戰大隊」 國台辦：台獨必遭法律嚴懲

繼昨日大陸國安公布我三人個資，指控是「網路水軍」後，今天廈門公安局又發出懸賞通告，稱要徵集18名我軍「心戰大隊」核心骨幹...

北京要求年輕化？香港逾70歲議員 迄今3分之1不再參選

近日香港政圈盛傳因為北京希望議會年輕化，有一半70歲以上議員可能不獲「祝福」於年底的立法會選舉角逐連任。年逾70歲的陳健...

習近平電賀金正恩 李強率團訪平壤 中朝關係再升溫

中國、北韓近來互動頻密，適逢朝鮮勞動黨成立80周年，中國國家主席習近平10日致賀電給朝鮮勞動黨總書記金正恩，強調「無論國...

戰略軸心鞏固？ 法媒：中忌憚北韓親俄及核野心

中國總理李強正在北韓訪問，是本世紀以來首位出席北韓閱兵儀式的中國最高級別官員；北韓領導人在會晤李強時還強調了「朝中關係牢...

鋒頭蓋過上司？ 胡錦濤之子胡海峰首度以民政新職亮相國新辦

中國民政部副部長胡海峰昨天表示，十四五期間，當局推進整治「僵屍型」社會組織7.5萬家，整治非法社會組織8000餘個；胡海...

