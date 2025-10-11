陸懸賞我18名「心戰大隊」 國台辦：台獨必遭法律嚴懲

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華表示，任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。記者陳政錄／攝影
繼昨日大陸國安公布我三人個資，指控是「網路水軍」後，今天廈門公安局又發出懸賞通告，稱要徵集18名我軍「心戰大隊」核心骨幹違法犯罪線索，亦公開其個資。大陸國台辦發言人陳斌華下午對此表態說，任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。

就廈門市公安局發布的懸賞通告，大陸國台辦今天下午發布發言人答記者問。

陳斌華指控，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期通過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運營反動電台等卑劣手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論煽動分裂國家。

他說，公安機關（指廈門市公安局）對該大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（懲獨22條）的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

陳斌華還表示，「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。

陳斌華說，希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。

對於陸方上述行徑，我國防部已回應表示，相關措施是以極權政體之霸道顢頇思維，意圖分化國人、矮化我國政府，認知作戰之意圖明顯，手法粗糙拙劣，籲請國人持續愛護國軍、支持國防建設，確保國家安全。

台獨 公安 陳斌華 國台辦

