被指涉違反壟斷法 高通：積極配合中國官方調查
中國國家市場監督管理總局日前公告，對美國晶片設計大廠高通展開立案調查，指該公司涉嫌違反中國「反壟斷法」。高通今天表示，正積極配合中國市監局的有關調查。
中國國家市場監督管理總局10日公告，對高通（Qualcomm）展開立案調查，理由是高通收購以色列車聯網晶片商Autotalks，涉嫌違反中國「反壟斷法」。
據人民郵電報，高通11日回應稱，正積極配合中國市監局的有關調查；高通一直致力於支持其客戶與合作夥伴的發展與增長。
高通6月6日宣布，其子公司高通技術公司已完成對Autotalks的收購，並指Autotalks是車聯網（V2X）直接通訊解決方案的產業領導者。
此前外界預期美國總統川普與中國國家主席習近平，將於本月底在韓國舉行的亞太經濟合作會（APEC）領袖會議中會面。但近日美中貿易戰升溫，中國進一步限制稀土相關物項出口。
川普今天也表示，對中國加徵100%新關稅，將於11月1日生效，並將對「所有關鍵軟體」實施出口管制，作為對中國的報復。
