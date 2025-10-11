北京要求年輕化？香港逾70歲議員 迄今3分之1不再參選

近日香港政圈盛傳因為北京希望議會年輕化，有一半70歲以上議員可能不獲「祝福」於年底的立法會選舉角逐連任。年逾70歲的陳健波及張宇人今天宣布不角逐連任，迄今有1/3年逾70歲議員退下火線。

香港新一屆立法會選舉將於本月24日接受提名，12月7日進行投票。據明報及香港01今天報導，71歲的立法會保險界議員陳健波今天宣布，考慮到2008年至今已經擔任4屆立法會議員，認為「目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士」，又說「衷心希望新一屆立法會有更多年輕人加入，既培養管治人才，同時監察及助力政府施政」。

76歲的立法會飲食界議員張宇人今天在其臉書宣布，不參選下屆立法會選舉。

張宇人表示，他從2000年加入立法會已經有25年，「考慮到一國兩制的發展、飲食界的需要」，他與其自由黨黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，經過審重考慮，決定不再參選下屆立法會選舉。

74歲的立法會主席梁君彥及70歲的立法會選委界議員馬逢國，早前已宣布不競逐連任。

目前立法會有12名議員是70歲以上，迄今有1/3人已宣布不再參選。

此外，68歲的立法會社福界議員狄志遠昨天也宣布不競逐連任。