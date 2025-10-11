北京要求年輕化？香港逾70歲議員 迄今3分之1不再參選
近日香港政圈盛傳因為北京希望議會年輕化，有一半70歲以上議員可能不獲「祝福」於年底的立法會選舉角逐連任。年逾70歲的陳健波及張宇人今天宣布不角逐連任，迄今有1/3年逾70歲議員退下火線。
香港新一屆立法會選舉將於本月24日接受提名，12月7日進行投票。據明報及香港01今天報導，71歲的立法會保險界議員陳健波今天宣布，考慮到2008年至今已經擔任4屆立法會議員，認為「目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士」，又說「衷心希望新一屆立法會有更多年輕人加入，既培養管治人才，同時監察及助力政府施政」。
76歲的立法會飲食界議員張宇人今天在其臉書宣布，不參選下屆立法會選舉。
張宇人表示，他從2000年加入立法會已經有25年，「考慮到一國兩制的發展、飲食界的需要」，他與其自由黨黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，經過審重考慮，決定不再參選下屆立法會選舉。
74歲的立法會主席梁君彥及70歲的立法會選委界議員馬逢國，早前已宣布不競逐連任。
目前立法會有12名議員是70歲以上，迄今有1/3人已宣布不再參選。
此外，68歲的立法會社福界議員狄志遠昨天也宣布不競逐連任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言