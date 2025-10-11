聽新聞
中共再控我「心戰大隊」18人煽動分裂 國防部嗆：認知作戰手法拙劣
大陸廈門市公安局今天公布懸賞通告，指控18名我方「心戰大隊」成員煽動分裂。國防部抨擊，相關舉措是以極權政體之霸道顢頇思維，意圖分化國人、矮化我國政府，認知作戰之意圖明顯，手法粗糙拙劣。
繼中共國安部在我方國慶日當天公布3名我方「網路水軍」身分後，福建省廈門市公安局今天公布懸賞通告，並公布18名被指為我方「政治作戰局心戰大隊」人員身分，指控他們「架設反宣網站抹黑攻擊，製作反動遊戲煽動分裂。」
國防部指出，近年來中共透過官媒，多次發布所謂「舉報」，主係利用我國自由民主社會資訊流通之特性，拼湊、偽造個人資料，意圖分化臺灣社會、打擊民心士氣；惟亦凸顯其原有認知攻擊伎倆技窮窘境。
國防部強調，捍衛國家安全、保護人民安全福祉，是每位國軍官兵責無旁貸的職志。籲請國人持續愛護國軍、支持國防建設，確保國家安全。
