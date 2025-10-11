美對中加徵100%關稅！胡錫進轟川普糊塗：他委屈什麼？

大陸商務部9日宣布對稀土相關技術等物項實施出口管制後，美國總統川普10日批評北京當局採取敵對貿易行為，甚至怒嗆「不再有理由見習近平」，川普還在個人社群平台宣布，「對中國商品加徵100％關稅」。對於美中貿易戰再起，大陸環球時報前總編輯胡錫進胡錫進就發文轟川普糊塗，還表示「川普他委屈什麼？憤怒什麼？他應該先搞清楚美國都對大陸做了什麼事」。

胡錫進11日發文表示，大陸的稀土出口管制新規真正打痛了美方，川普在搞新的極限施壓，但他仍然非常希望與大陸快速達成全面協定。

胡錫進提到，中美這一輪緊張的起源是美國商務部9月29日發布出口管制穿透性規則，對被列入美「實體清單」等的企業持股超過50%的子公司追加同等出口管制制裁，目標直指大陸企業。這被廣泛認為是美方為中美下一輪談判製造新籌碼。

胡錫進指控，美方不斷在世界上堵塞晶片技術流入大陸的每個縫隙。上月29日的新規是美方強化那樣做的最新舉動。客觀說，所有出口管制在世界經濟的大網絡中都會有些許漏洞，美國不斷針對大陸封死每一個縫隙，他們不僅帶了這個頭，而且做得越來越決絕。

胡錫進表示，大陸強化稀土出口管制，是今年以來的新動作，聲稱「大陸的嚴厲程度比美方的對華晶片封鎖要溫和得多。但是顯然有些外部客戶在幫著美國軍方取得大陸出口或由大陸技術生產的稀土產品，大陸採取進一步的出口管制是必然的。如果有別的國家一時有困惑，尚可理解」。

胡錫進直言，川普最好還是先把情況搞清楚了，他需要推動美方對制裁大陸不斷增多且五花八門的無理規定做一次清理，不要動不動就搞出「一張牌」來，試圖脅迫大陸。他需要知道，大陸不吃脅迫那一套。