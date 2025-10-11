前國台辦原副主任仇開明 已任海協會副會長

大陸海峽兩岸關係協會（簡稱「海協會」）官網「組織機構」欄目更新顯示，仇開明已任該會副會長。先前仇開明曾任中共中央台灣工作辦公室（簡稱「中央台辦」）、國務院台灣事務辦公室（簡稱「國台辦」）副主任。

現年61歲的仇開明，長期在中央台辦、國台辦任職，擔任過信息中心主任、海峽兩岸關係研究中心（海研智庫）主任、研究局局長等職，於2023年11月升任中央台辦、國台辦副主任。中央台辦與國台辦系一個機構兩塊牌子，列入中央直屬機構序列。

2025年5月29日，人社部網站發布消息，免去仇開明的國台辦副主任職務。

海協會於1991年12月16日在北京成立的社會團體法人。「海峽兩岸關係協會章程」規定，海協會以促進海峽兩岸交往、推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一為宗旨。

為實現宗旨，海協會致力於加強同贊成本會宗旨的社會團體和各界人士的聯繫與合作；協助有關方面促進海峽兩岸各項交往和交流；協助有關方面處理海峽兩岸同胞交往中的問題，維護兩岸同胞的正當權益；接受大陸有關方面委託，與台灣有關部門和授權團體、人士商談海峽兩岸交往中的有關問題，並可簽訂協議性文件。