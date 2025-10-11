快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

前國台辦原副主任仇開明 已任海協會副會長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
前國台辦原副主任仇開明，已任海協會副會長。聯合報資料照片
前國台辦原副主任仇開明，已任海協會副會長。聯合報資料照片

大陸海峽兩岸關係協會（簡稱「海協會」）官網「組織機構」欄目更新顯示，仇開明已任該會副會長。先前仇開明曾任中共中央台灣工作辦公室（簡稱「中央台辦」）、國務院台灣事務辦公室（簡稱「國台辦」）副主任。

現年61歲的仇開明，長期在中央台辦、國台辦任職，擔任過信息中心主任、海峽兩岸關係研究中心（海研智庫）主任、研究局局長等職，於2023年11月升任中央台辦、國台辦副主任。中央台辦與國台辦系一個機構兩塊牌子，列入中央直屬機構序列。

2025年5月29日，人社部網站發布消息，免去仇開明的國台辦副主任職務。

海協會於1991年12月16日在北京成立的社會團體法人。「海峽兩岸關係協會章程」規定，海協會以促進海峽兩岸交往、推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一為宗旨。

為實現宗旨，海協會致力於加強同贊成本會宗旨的社會團體和各界人士的聯繫與合作；協助有關方面促進海峽兩岸各項交往和交流；協助有關方面處理海峽兩岸同胞交往中的問題，維護兩岸同胞的正當權益；接受大陸有關方面委託，與台灣有關部門和授權團體、人士商談海峽兩岸交往中的有關問題，並可簽訂協議性文件。

國台辦 海協會

延伸閱讀

回應國台辦批賴 陸委會：中共成為印太區域的麻煩製造者

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

海拔逾4000米！台幹在青海老虎溝遇難 陸國台辦：當地將協助家屬善後

國台辦稱推動兩岸旅遊誠意不變 陸委會籲陸方海旅會儘速回覆

相關新聞

美對中加徵100%關稅！胡錫進轟川普糊塗：他委屈什麼？

大陸商務部9日宣布對稀土相關技術等物項實施出口管制後，美國總統川普10日批評北京當局採取敵對貿易行為，甚至怒嗆「不再有理...

陸曝光18名我「心戰大隊」核心骨幹！發布懸賞徵集犯罪線索

繼前一日大陸國家安全部曝我方軍情局中校及「台獨水軍」操盤手三人大頭照後，福建省廈門市公安局11日發布懸賞通告，徵集18名...

中瑞戰略對話 瑞外長：繼續恪守一中原則，不會有任何動搖

據新華社，大陸外交部長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。王毅表示，中方...

前國台辦原副主任仇開明 已任海協會副會長

大陸海峽兩岸關係協會（簡稱「海協會」）官網「組織機構」欄目更新顯示，仇開明已任該會副會長。先前仇開明曾任中共中央台灣工作...

川普拋對中課100%關稅 黃奎博：兩強玩新條件、新籌碼談判

美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的出口管制。川普此舉是否影響...

港低空經濟峰會探前景監管 無人駕駛載人「空的」明年試飛

港府近年積極推進建設具競爭力的低空經濟生態圈。為助力推動粵港澳大灣區航空物流樞紐發展，由理工大學主辦、港府發展低空經濟工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。