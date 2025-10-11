快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

川普拋對中課100%關稅 黃奎博：兩強玩新條件、新籌碼談判

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商品加徵100%關稅，強化其強硬貿易立場。（法新社）
美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商品加徵100%關稅，強化其強硬貿易立場。（法新社）

美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的出口管制。川普此舉是否影響後續的「川習會」等中美重要交涉，政大外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博表示，中美都在玩「新條件」、「新籌碼」的談判策略，目前非沒有轉圜，但受影響相關方如台灣須料敵從寬，勿以為兩強最後一定各讓一步。

中國大陸近日緊縮稀土出口，川普對此不滿。川普10日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國此舉不但讓他意外，也讓所有自由世界的領袖感到意外；川普說，他預計2周後與習近平在南韓APEC峰會上見面，「但現在好像沒有理由這麼做」。

針對中國大陸緊縮出口控制，川普10日下午又表示，美國自11月起將在現行課徵的關稅之上，針對中國產品額外開徵100%的關稅，同時也會針對所有關鍵軟體採取出口控制；川普說，如果中國有其他行動，關稅和出口控制的時程還有可能提前。

黃奎博分析川普行動後續就中美互動、川習會造成的影響。他說，目前中共設在12月1日的稀土出口管制，主要是針對美國持續不斷的對陸出口管制的回應，希望能給予美國較多的壓力，影響美國的決定。而美國則決定提高回應力道，考慮早一步在11月1日便加徵百分之百的關稅以及增加限制關鍵軟體和飛機零件等的出口，等於提前給陸方壓力。中國大陸和美國確實都有能力祭出新的限制措施，所以不能將此視為虛張聲勢。

黃奎博認為，只要都不想引起更大的衝突，權力約略相等的政府之間，在談判最後多半會以某種形式的合作取代明顯的對抗。假設川普和習近平在當下都沒有意願讓雙邊關係產生更大的衝突，雙方的「新條件」就成為談判時討價還價的「新籌碼」。

黃奎博指出，從川普一開始說似乎已無理由在稍後的南韓APEC中與習近平見面，到後來川普表示兩人這次可能的會面並非死局，可謂至少在美方，創造「新條件」、「新籌碼」的情況或許為真。

黃奎博提到，中國大陸最新的回應為何尚不得知，但若未來可觀察到語調不過激，或者有其他較軟的官方訊息由某些管道公諸於世，均可以推測美陸雙方都在玩「新條件」、「新籌碼」的談判策略。至於外界關切的「川習會」，中國大陸官方尚未給予明確意見，僅稱「願與各方一道推動今年的會議取得積極成果」，目前也並非沒有轉圜餘地。

黃奎博強調，不過由於川普第一任起的美陸經貿關稅談判已清楚顯示，因為雙方底氣尚足，有時會見到寧願相互受點傷也不多讓步的例子，所以會受到影響的其他相關方，包括台灣，必須料敵從寬，切莫天真地以為兩強對弈到最後一定會各讓一步。

川普 黃奎博 川習會

延伸閱讀

川普急縮？放話「100%關稅不取消」又稱要見習近平 網酸：TACO速度太快

川普預期加薩停火協議將「持續」：雙方已厭倦戰鬥

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮轉發：川普是和平總統

相關新聞

美對中加徵100%關稅！胡錫進轟川普糊塗：他委屈什麼？

大陸商務部9日宣布對稀土相關技術等物項實施出口管制後，美國總統川普10日批評北京當局採取敵對貿易行為，甚至怒嗆「不再有理...

陸曝光18名我「心戰大隊」核心骨幹！發布懸賞徵集犯罪線索

繼前一日大陸國家安全部曝我方軍情局中校及「台獨水軍」操盤手三人大頭照後，福建省廈門市公安局11日發布懸賞通告，徵集18名...

中瑞戰略對話 瑞外長：繼續恪守一中原則，不會有任何動搖

據新華社，大陸外交部長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。王毅表示，中方...

前國台辦原副主任仇開明 已任海協會副會長

大陸海峽兩岸關係協會（簡稱「海協會」）官網「組織機構」欄目更新顯示，仇開明已任該會副會長。先前仇開明曾任中共中央台灣工作...

川普拋對中課100%關稅 黃奎博：兩強玩新條件、新籌碼談判

美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的出口管制。川普此舉是否影響...

港低空經濟峰會探前景監管 無人駕駛載人「空的」明年試飛

港府近年積極推進建設具競爭力的低空經濟生態圈。為助力推動粵港澳大灣區航空物流樞紐發展，由理工大學主辦、港府發展低空經濟工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。