川普拋對中課100%關稅 黃奎博：兩強玩新條件、新籌碼談判

美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的出口管制。川普此舉是否影響後續的「川習會」等中美重要交涉，政大外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博表示，中美都在玩「新條件」、「新籌碼」的談判策略，目前非沒有轉圜，但受影響相關方如台灣須料敵從寬，勿以為兩強最後一定各讓一步。

中國大陸近日緊縮稀土出口，川普對此不滿。川普10日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國此舉不但讓他意外，也讓所有自由世界的領袖感到意外；川普說，他預計2周後與習近平在南韓APEC峰會上見面，「但現在好像沒有理由這麼做」。

針對中國大陸緊縮出口控制，川普10日下午又表示，美國自11月起將在現行課徵的關稅之上，針對中國產品額外開徵100%的關稅，同時也會針對所有關鍵軟體採取出口控制；川普說，如果中國有其他行動，關稅和出口控制的時程還有可能提前。

黃奎博分析川普行動後續就中美互動、川習會造成的影響。他說，目前中共設在12月1日的稀土出口管制，主要是針對美國持續不斷的對陸出口管制的回應，希望能給予美國較多的壓力，影響美國的決定。而美國則決定提高回應力道，考慮早一步在11月1日便加徵百分之百的關稅以及增加限制關鍵軟體和飛機零件等的出口，等於提前給陸方壓力。中國大陸和美國確實都有能力祭出新的限制措施，所以不能將此視為虛張聲勢。

黃奎博認為，只要都不想引起更大的衝突，權力約略相等的政府之間，在談判最後多半會以某種形式的合作取代明顯的對抗。假設川普和習近平在當下都沒有意願讓雙邊關係產生更大的衝突，雙方的「新條件」就成為談判時討價還價的「新籌碼」。

黃奎博指出，從川普一開始說似乎已無理由在稍後的南韓APEC中與習近平見面，到後來川普表示兩人這次可能的會面並非死局，可謂至少在美方，創造「新條件」、「新籌碼」的情況或許為真。

黃奎博提到，中國大陸最新的回應為何尚不得知，但若未來可觀察到語調不過激，或者有其他較軟的官方訊息由某些管道公諸於世，均可以推測美陸雙方都在玩「新條件」、「新籌碼」的談判策略。至於外界關切的「川習會」，中國大陸官方尚未給予明確意見，僅稱「願與各方一道推動今年的會議取得積極成果」，目前也並非沒有轉圜餘地。

黃奎博強調，不過由於川普第一任起的美陸經貿關稅談判已清楚顯示，因為雙方底氣尚足，有時會見到寧願相互受點傷也不多讓步的例子，所以會受到影響的其他相關方，包括台灣，必須料敵從寬，切莫天真地以為兩強對弈到最後一定會各讓一步。