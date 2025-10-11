陸曝光18名我「心戰大隊」核心骨幹！發布懸賞徵集犯罪線索

今年10月假期，香港除了遊客的人流新動向，較為特別的是香港政府的「全城禁毒號」宣傳車，一連十日遊走港九新界。而在香港諸多公眾場所，觸目可見的宣傳品，都在講毒品之害。港府會有這些宣傳行動，必有來頭，原因就是全球流入香港的毒品大增，香港青少年涉毒品者急增。港府的禁毒手段能否奏效？

2025-10-11 07:00