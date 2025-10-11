快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

聽新聞
0:00 / 0:00

陸曝光18名我「心戰大隊」核心骨幹！發布懸賞徵集犯罪線索

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
福建省廈門市公安局11日發布懸賞通告，徵集18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索。人民日報
福建省廈門市公安局11日發布懸賞通告，徵集18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索。人民日報

繼前一日大陸國家安全部曝我方軍情局中校及「台獨水軍」操盤手三人大頭照後，福建省廈門市公安局11日發布懸賞通告，徵集18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索。

人民日報報導，偵查掌握，「心戰大隊」下設6個中隊，分別承擔資訊心戰、情報搜研、戰術心戰、廣播心戰、部隊宣慰、戰編動員等具體工作，他們架設反宣網站抹黑攻擊，製作反動遊戲煽動分裂，偽造影音內容混淆視聽，運營反動電臺反宣滲透，調度外部力量誘導輿論，迷惑兩岸民眾，真實目的就是宣揚“台獨”謬論和煽動分裂國家。

公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，與大陸同胞攜手反對「台獨」分裂行徑。

台獨 國家安全

延伸閱讀

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

陸學者評賴「策略性淡化」兩岸 但不改台獨立場

賴清德喊造「台灣之盾」 陸學者：難抵飽和式攻擊

賴總統國慶演說…陸學者倪永杰：談話有所克制 內心對抗本質不變

相關新聞

陸曝光18名我「心戰大隊」核心骨幹！發布懸賞徵集犯罪線索

繼前一日大陸國家安全部曝我方軍情局中校及「台獨水軍」操盤手三人大頭照後，福建省廈門市公安局11日發布懸賞通告，徵集18名...

中瑞戰略對話 瑞外長：繼續恪守一中原則，不會有任何動搖

據新華社，大陸外交部長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。王毅表示，中方...

李強赴人民志願軍烈士陵園憑弔：中朝鮮血鑄成的友誼持續鞏固深化

據俄羅斯衛星通訊社，在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75週年之際，當地時間10月10日下午，大陸國務院總理李強專程赴安州...

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？ 香港青少年吸毒遽增

今年10月假期，香港除了遊客的人流新動向，較為特別的是香港政府的「全城禁毒號」宣傳車，一連十日遊走港九新界。而在香港諸多公眾場所，觸目可見的宣傳品，都在講毒品之害。港府會有這些宣傳行動，必有來頭，原因就是全球流入香港的毒品大增，香港青少年涉毒品者急增。港府的禁毒手段能否奏效？

賴總統國慶談話 國台辦：所言所行加劇緊張

大陸國台辦發言人陳斌華昨（10）日回應賴清德總統國慶談話指出，賴所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢。

陸公布「台獨水軍」3人 民間企業也被查

在近年幾度劍指我「資通電軍」下，大陸國家安全部昨再公布台灣三名從事「台獨水軍」的姓名、生日、照片，以及台南市的工作地點外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。