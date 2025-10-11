聽新聞
陸曝光18名我「心戰大隊」核心骨幹！發布懸賞徵集犯罪線索
繼前一日大陸國家安全部曝我方軍情局中校及「台獨水軍」操盤手三人大頭照後，福建省廈門市公安局11日發布懸賞通告，徵集18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索。
人民日報報導，偵查掌握，「心戰大隊」下設6個中隊，分別承擔資訊心戰、情報搜研、戰術心戰、廣播心戰、部隊宣慰、戰編動員等具體工作，他們架設反宣網站抹黑攻擊，製作反動遊戲煽動分裂，偽造影音內容混淆視聽，運營反動電臺反宣滲透，調度外部力量誘導輿論，迷惑兩岸民眾，真實目的就是宣揚“台獨”謬論和煽動分裂國家。
公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，與大陸同胞攜手反對「台獨」分裂行徑。
