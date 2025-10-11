李強赴人民志願軍烈士陵園憑弔：中朝鮮血鑄成的友誼持續鞏固深化

據俄羅斯衛星通訊社，在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75週年之際，當地時間10月10日下午，大陸國務院總理李強專程赴安州中國人民志願軍烈士陵園憑弔烈士。李強表示，祖國和人民永遠不會忘記中國人民志願軍用血肉鑄就的不朽功勳。中朝鮮血凝成的傳統友誼持續鞏固深化，友好合作關係不斷向前發展。

報導說，李強向志願軍烈士墓敬獻花圈，並肅立默哀。李強說，75年前，中國人民志願軍肩負著人民的重托，為捍衛和平與正義，跨過鴨綠江同朝鮮軍民並肩戰鬥，歷經兩年零9個月浴血奮戰，最終贏得了偉大勝利。今天，我們懷著十分崇敬的心情，緬懷英勇犧牲的志願軍烈士們，表達深切思念。祖國和人民永遠不會忘記他們用血肉鑄就的不朽功勳。

李強說，75年過去，中國已經發生了翻天覆地的歷史性巨變，中華民族實現了從站起來、富起來到強力的偉大飛躍。如今，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國特色社會主義進入新時代，正朝著第二個百年奮鬥目標穩步邁進。在中朝兩黨兩國最高領導人的戰略引領下，中朝鮮血凝成的傳統友誼持續鞏固深化，友好合作關係不斷向前發展。

他表示，我們要繼續秉承先烈遺志，更好發揚偉大抗美援朝精神，把新時代中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進。中方願同朝方同志一道，進一步弘揚中朝傳統友誼，加強務實合作，在共同發展的道路上攜手前行。中國人民志願軍烈士永垂不朽！

報導稱，北韓內閣副總理鄭明秀陪同憑吊。中國代表團全體成員及中國駐朝鮮使館館員等約100人參加憑吊活動。

同日，李強也參謁了中朝友誼塔。軍樂隊演奏中朝兩國國歌。國歌畢，禮兵將花籃抬至塔基平台處。李強仔細整理花籃緞帶，帶領全體向志願軍殉道者默哀。隨後進入友誼塔紀念廳，翻閱烈士名冊，參觀戰史展覽，向中國人民志願軍烈士們立下的豐功偉績表示崇高敬意。