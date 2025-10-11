中瑞戰略對話 瑞外長：繼續恪守一中原則，不會有任何動搖

據新華社，大陸外交部長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。王毅表示，中方珍惜中瑞關係75年走過的不平凡歷程，願同瑞方堅持對話，增進互信，深化合作，樹立不同國情和社會制度國家和平共處、互利共贏的典範。他並相信瑞方將繼續恪守一個中國原則，維繫兩國關係政治基礎。卡西斯回應表示，將繼續奉行一個中國政策，不會有任何動搖。

據報導，雙方將加速自貿協定升級談判進程，在人工智慧、綠色發展、數位經濟、金融及服務貿易等方面拓展互利合作。中國歡迎瑞士企業和產品赴華開拓市場，瑞士的創新能力和中國超大規模市場相互結合，定會產生積極化學反應，為兩國發展提供更強勁動力。

王毅說，今年是中瑞建交75週年，是雙邊關係發展「大年」。兩國自貿協定升級談判有序推進，雙方續簽本幣互換協議，以實際行動實踐「平等、創新、共贏」的中瑞合作精神，在國際社會樹立了相互尊重、求同存異、合作共贏的榜樣。

王毅表示，今年也是聯合國的「大年」。 80年前，世界各國抱著永不再戰的理想建立了聯合國。今天，人類再次站在十字路口，面對和平與戰爭、對話與對抗、共贏與零和的抉擇。2017年習近平主席對瑞士進行國事訪問，在聯合國日內瓦總部系統闡述構建人類命運共同體重要理念，雙方共同經歷了一系列高光時刻。他表示，面對變亂交織的國際局勢，中方願同瑞方密切戰略溝通，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，推動建立更公正合理的全球治理體系，共同致力於世界的和平與發展。

卡西斯表示，中瑞建交 75年來，雙方始終秉持開創精神和理性態度，加強各級交往，推動務實合作，取得重要成果，特別是作為瑞中合作兩大支柱的自貿協定和創新合作都取得積極進展。

他表示，瑞方高度讚賞中國綠色發展戰略和對外開放政策，將繼續奉行一個中國政策，不會有任何動搖。當前國際力量對比深刻演變，瑞方讚賞中國發揮的重要積極作用，將繼續支持中方倡導設立的「國際調解院」工作，同中方加強多邊協作，共同應對全球性挑戰。

雙方也就烏克蘭危機、中東局勢、氣候變遷等共同關心的國際和區域議題交換了意見，同意繼續保持多邊事務溝通，維護以聯合國為核心的國際體系和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，為世界和平、穩定、繁榮、發展作出新的貢獻。會後雙方發表了《中華人民共和國與瑞士聯邦第四輪外長級戰略對話共同文件》。