快訊

極端高溫竟跟「雙颱」有關 專家指這時變天轉雨又大幅轉涼

國慶致詞遭綠圍剿 韓國瑜臉書卻讚聲爆表：比萊爾校長更像總統

日劇女王翻車！米倉涼子驚爆涉毒 與阿根廷男友愛巢被搜出違法物品

聽新聞
0:00 / 0:00

中瑞戰略對話 瑞外長：繼續恪守一中原則，不會有任何動搖

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士外長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。 圖為今年4月24日王毅在北京會見赴陸工作訪問的卡西斯。 大陸外交部網站
大陸外長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士外長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。 圖為今年4月24日王毅在北京會見赴陸工作訪問的卡西斯。 大陸外交部網站

據新華社，大陸外交部長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。王毅表示，中方珍惜中瑞關係75年走過的不平凡歷程，願同瑞方堅持對話，增進互信，深化合作，樹立不同國情和社會制度國家和平共處、互利共贏的典範。他並相信瑞方將繼續恪守一個中國原則，維繫兩國關係政治基礎。卡西斯回應表示，將繼續奉行一個中國政策，不會有任何動搖。

據報導，雙方將加速自貿協定升級談判進程，在人工智慧、綠色發展、數位經濟、金融及服務貿易等方面拓展互利合作。中國歡迎瑞士企業和產品赴華開拓市場，瑞士的創新能力和中國超大規模市場相互結合，定會產生積極化學反應，為兩國發展提供更強勁動力。

王毅說，今年是中瑞建交75週年，是雙邊關係發展「大年」。兩國自貿協定升級談判有序推進，雙方續簽本幣互換協議，以實際行動實踐「平等、創新、共贏」的中瑞合作精神，在國際社會樹立了相互尊重、求同存異、合作共贏的榜樣。

王毅表示，今年也是聯合國的「大年」。 80年前，世界各國抱著永不再戰的理想建立了聯合國。今天，人類再次站在十字路口，面對和平與戰爭、對話與對抗、共贏與零和的抉擇。2017年習近平主席對瑞士進行國事訪問，在聯合國日內瓦總部系統闡述構建人類命運共同體重要理念，雙方共同經歷了一系列高光時刻。他表示，面對變亂交織的國際局勢，中方願同瑞方密切戰略溝通，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，推動建立更公正合理的全球治理體系，共同致力於世界的和平與發展。

卡西斯表示，中瑞建交 75年來，雙方始終秉持開創精神和理性態度，加強各級交往，推動務實合作，取得重要成果，特別是作為瑞中合作兩大支柱的自貿協定和創新合作都取得積極進展。

他表示，瑞方高度讚賞中國綠色發展戰略和對外開放政策，將繼續奉行一個中國政策，不會有任何動搖。當前國際力量對比深刻演變，瑞方讚賞中國發揮的重要積極作用，將繼續支持中方倡導設立的「國際調解院」工作，同中方加強多邊協作，共同應對全球性挑戰。

雙方也就烏克蘭危機、中東局勢、氣候變遷等共同關心的國際和區域議題交換了意見，同意繼續保持多邊事務溝通，維護以聯合國為核心的國際體系和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，為世界和平、穩定、繁榮、發展作出新的貢獻。會後雙方發表了《中華人民共和國與瑞士聯邦第四輪外長級戰略對話共同文件》。

瑞士 聯合國 王毅

延伸閱讀

王毅訪羅馬 駐義代表：國慶酒會險遭中國打壓取消

王毅訪義大利 盼推動合作機制升級「2.0版本」、喊話恪守一中原則

王毅訪羅馬前夕 義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

去不去APEC？南韓稱涉及討論 中方隻字未提習近平出訪

相關新聞

中瑞戰略對話 瑞外長：繼續恪守一中原則，不會有任何動搖

據新華社，大陸外交部長王毅10日在瑞士貝林佐納與瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。王毅表示，中方...

李強赴人民志願軍烈士陵園憑弔：中朝鮮血鑄成的友誼持續鞏固深化

據俄羅斯衛星通訊社，在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75週年之際，當地時間10月10日下午，大陸國務院總理李強專程赴安州...

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？ 香港青少年吸毒遽增

今年10月假期，香港除了遊客的人流新動向，較為特別的是香港政府的「全城禁毒號」宣傳車，一連十日遊走港九新界。而在香港諸多公眾場所，觸目可見的宣傳品，都在講毒品之害。港府會有這些宣傳行動，必有來頭，原因就是全球流入香港的毒品大增，香港青少年涉毒品者急增。港府的禁毒手段能否奏效？

賴總統國慶談話 國台辦：所言所行加劇緊張

大陸國台辦發言人陳斌華昨（10）日回應賴清德總統國慶談話指出，賴所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢。

陸公布「台獨水軍」3人 民間企業也被查

在近年幾度劍指我「資通電軍」下，大陸國家安全部昨再公布台灣三名從事「台獨水軍」的姓名、生日、照片，以及台南市的工作地點外...

廣角鏡／陸查反壟斷 輝達之後換高通遭殃

繼輝達之後，大陸國家市場監管總局昨天公告高通公司違反「反壟斷法」被立案調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。