快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

對等反制美國 陸14日起對美船舶收特別港務費

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美國將在十月十四日對大陸船舶收取港口費，大陸昨天宣布反制措施，自十四日起，對美國船舶收取船舶特別港務費。圖為廈門貨運港口。中新社資料照
美國將在十月十四日對大陸船舶收取港口費，大陸昨天宣布反制措施，自十四日起，對美國船舶收取船舶特別港務費。

大陸交通運輸部昨天宣布，根據大陸「國際海運條例」等法律法規和國際法基本原則，經大陸國務院批准，自今年十月十四日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有百分之廿五及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。

大陸交通部官網表示，今年四月十七日，美國貿易代表辦公室發布關於對中國大陸海事、物流及造船業三○一調查，自今年十月十四日起，將對中國大陸企業擁有或經營的船舶、大陸籍船舶及大陸造船舶加收港口服務費。此舉嚴重違背了國際貿易相關原則和中美海運協定。

美國 陸企

