陸公布「台獨水軍」3人 民間企業也被查

在近年幾度劍指我「資通電軍」下，大陸國家安全部昨再公布台灣三名從事「台獨水軍」的姓名、生日、照片，以及台南市的工作地點外觀，稱他們是我「軍情局」中校，和「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，指控其對陸展開反宣破壞活動，國安部稱，大陸將依反分裂法、懲獨廿二條對此三人終身追責。

大陸國家安全部官方微信公眾號，昨一早以「無所遁形的『台獨水軍』」為題發文，聲稱發現境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的可疑網路「水軍」帳號，頻繁編造發布虛假訊息，散播「台獨」，煽動網民對立情緒。

大陸國安部表示，經調查，相關帳號由「台灣王氏研創藝術公司」管理運營，該公司長期接受台灣軍情局指揮。

據此，大陸國安在文章中，曝光所謂的「指揮官」和「操盤手」三人照片、本名、出生年月日。內容指，一名化名「林曉菲」者，是「台灣軍情局三處中校情戰官」，直接指揮活動，還有一名王姓、陳姓男子，分別是台灣王氏研創藝術公司公司負責人、台南辦公室負責人。

大陸國安還表示，將依反分裂國家法、懲獨廿二條有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要措施，依法終身追責。

這是繼近年多次劍指我「資通電軍」後，大陸進一步將查處對象擴大至我「軍情局」和所謂配合行動的台灣民間企業。

大陸在去年五月的對台「聯合利劍」演習，聲稱發現我方試圖竊取情資後，於去年九月、今年三月、六月，宣布破獲我方「網軍」，公開我資通電軍人員的個資，表示對其立案偵查、發布通緝等。

國防部軍事情報局昨天回應表示，大陸方面於此時散布此類不實訊息，係其長期運用各種手段，汙衊國軍之慣用伎倆，企圖對內籠絡民心，掩蓋其施政失當；對外引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍民士氣。

另，我國防部在八日發布的國防報告書中，亦提及中共運用常態化灰色地帶襲擾，結合認知作戰暨敘事戰等混合式威脅手段，加大文攻武嚇力度。報告書強調，這是對我最直接的安全威脅，並指共軍認知作戰延伸至社群新興媒體。