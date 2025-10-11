快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸公布「台獨水軍」3人 民間企業也被查

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

在近年幾度劍指我「資通電軍」下，大陸國家安全部昨再公布台灣三名從事「台獨水軍」的姓名、生日、照片，以及台南市的工作地點外觀，稱他們是我「軍情局」中校，和「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，指控其對陸展開反宣破壞活動，國安部稱，大陸將依反分裂法、懲獨廿二條對此三人終身追責。

大陸國家安全部官方微信公眾號，昨一早以「無所遁形的『台獨水軍』」為題發文，聲稱發現境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的可疑網路「水軍」帳號，頻繁編造發布虛假訊息，散播「台獨」，煽動網民對立情緒。

大陸國安部表示，經調查，相關帳號由「台灣王氏研創藝術公司」管理運營，該公司長期接受台灣軍情局指揮。

據此，大陸國安在文章中，曝光所謂的「指揮官」和「操盤手」三人照片、本名、出生年月日。內容指，一名化名「林曉菲」者，是「台灣軍情局三處中校情戰官」，直接指揮活動，還有一名王姓、陳姓男子，分別是台灣王氏研創藝術公司公司負責人、台南辦公室負責人。

大陸國安還表示，將依反分裂國家法、懲獨廿二條有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要措施，依法終身追責。

這是繼近年多次劍指我「資通電軍」後，大陸進一步將查處對象擴大至我「軍情局」和所謂配合行動的台灣民間企業。

大陸在去年五月的對台「聯合利劍」演習，聲稱發現我方試圖竊取情資後，於去年九月、今年三月、六月，宣布破獲我方「網軍」，公開我資通電軍人員的個資，表示對其立案偵查、發布通緝等。

國防部軍事情報局昨天回應表示，大陸方面於此時散布此類不實訊息，係其長期運用各種手段，汙衊國軍之慣用伎倆，企圖對內籠絡民心，掩蓋其施政失當；對外引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍民士氣。

另，我國防部在八日發布的國防報告書中，亦提及中共運用常態化灰色地帶襲擾，結合認知作戰暨敘事戰等混合式威脅手段，加大文攻武嚇力度。報告書強調，這是對我最直接的安全威脅，並指共軍認知作戰延伸至社群新興媒體。

資通電軍 國家安全 聯合利劍 情資

延伸閱讀

對美船舶反制 陸商務部：是正當防衛行為

大陸旅客錯峰遊韓國 仍難逃被「逼」命運：走兩步就聽到說中文

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

繼輝達之後 高通遭指違「反壟斷法」被大陸立案調查

相關新聞

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

今天是中華民國114年國慶，總統賴清德發表「雙十」講話，喊話中國大陸體現大國責任，停止扭曲聯大第2758號決議、放棄武力...

賴清德喊造「台灣之盾」 陸學者：難抵飽和式攻擊

中華民國114年國慶，總統賴清德今發表「雙十」講話，表示要加速打造「台灣之盾」的嚴密防空系統。對此，大陸涉台學者李振廣認...

陸公布「台獨水軍」3人 民間企業也被查

在近年幾度劍指我「資通電軍」下，大陸國家安全部昨再公布台灣三名從事「台獨水軍」的姓名、生日、照片，以及台南市的工作地點外...

廣角鏡／陸查反壟斷 輝達之後換高通遭殃

繼輝達之後，大陸國家市場監管總局昨天公告高通公司違反「反壟斷法」被立案調查。

對等反制美國 陸14日起對美船舶收特別港務費

美國將在十月十四日對大陸船舶收取港口費，大陸昨天宣布反制措施，自十四日起，對美國船舶收取船舶特別港務費。

回應國台辦批賴 陸委會：中共成為印太區域的麻煩製造者

賴總統今日在國慶文告中，涉及兩岸的部分，提及「期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。