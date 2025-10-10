回應國台辦批賴 陸委會：中共成為印太區域的麻煩製造者

賴總統今日在國慶文告中，涉及兩岸的部分，提及「期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀」，相關說法遭到大陸外交部與國台辦的批評，對此陸委會晚間表示，台灣主流民意反對「九二共識」，也稱中共已成為印太區域的「麻煩製造者」。

大陸國台辦發言人陳斌華10日晚間評論賴總統的談話，指出賴清德所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔，葬送台灣經濟命脈和發展前景，給台灣社會帶來災難。陳斌華也強調，只有堅持一中原則和「九二共識」，台海和平穩定才有切實保障，台灣同胞才能有更好生活。

陸委會深夜發布新聞稿回應大陸國台辦的說法，稱陸方為「毫無新意的制式反應」，呼籲中共用心體會賴總統國慶演說意旨，共同承擔維護台海和平穩定責任。

陸委會強調，台灣主流民意反對抺煞我國家主權地位的所謂「九二共識」，1971年的聯大第2758號決議全文未提「中華民國」或「台灣」，更無涉台灣主權歸屬的認定，台灣自始從未被中華人民共和國統治，兩岸互不隸屬才是客觀事實及台海現狀。

陸委會說明，賴總統的演說內容是基於客觀事實，展現對維持區域和平穩定的負責態度，而「台灣去年的經濟成長率為亞洲四小龍之首，同時也超越了中國，如此亮眼的經濟表現，充分展現出台灣經濟的韌性，反觀中共藉由軍武擴張，不斷在東海、台海、南海製造事端，成為印太區域的麻煩製造者」。

陸委會並提到，「中國」不斷以經濟脅迫、軍機艦擾台等手段恫嚇台灣民眾，不僅無助於中國大陸不斷持續惡化的經濟，也讓兩岸民心越走越遠。最後陸委會指出，「兩岸關係良性發展是雙方共同的責任」，呼籲中共應放棄僵化的政治思維與對臺複合性施壓等負面行徑，理性面對台灣主流民意，與我合法民選政府透過不設前提的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定與區域安全繁榮的責任。