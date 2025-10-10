賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

今天是中華民國114年國慶，總統賴清德發表「雙十」講話，喊話中國大陸體現大國責任，停止扭曲聯大第2758號決議、放棄武力改變台海，並稱要加速打造「台灣之盾」。大陸國台辦發言人陳斌華晚間回應說，賴所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔，葬送台灣經濟命脈和發展前景，給台灣社會帶來災難。

大陸國台辦晚間透過發言人答記者問，評論賴清德「雙十」講話有關兩岸關係的內容。

陳斌華首先強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。

他說，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，台海和平穩定才有切實保障，台灣同胞才能有好生活，台灣經濟才能借由兩岸經濟合作、融合發展獲得更大空間和確定性。反之，背離「一個中國原則」，否認「九二共識」，推進「台獨」分裂，台海形勢就會緊張動蕩，台灣經濟和民眾切身利益就會嚴重受損。

陳斌華認為，賴清德在今天的講話中，頑固堅持「台獨」立場，渲染「大陸威脅」，鼓譟「民主對抗威權」，歪曲二戰歷史和聯大第2758號決議，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰。其所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔，葬送台灣經濟命脈和發展前景，給台灣社會帶來災難。

陳斌華說，「台灣屬於中國事實清晰、地位明確，祖國統一大勢滾滾向前、不可阻擋。不管賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實，改變不了台灣屬於中國的國際社會共識，阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢」。

他又指，讓兩岸同胞都能過上更好的日子，是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。只有堅持一個中國原則，反對「台獨」，共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進國家完全統一，才是維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉的康莊大道，才是促進台灣社會和諧安寧、台灣同胞安居樂業的正確選擇。我們將團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。