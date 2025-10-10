快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

大陸與美國、泰國合作繳獲4.97噸毒品 創近年亞太海上單案之最

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
今年2月大陸與泰國、美國合作，在南海成功攔截到「集盛」號運毒船。（圖／取自中國禁毒網）
今年2月大陸與泰國、美國合作，在南海成功攔截到「集盛」號運毒船。（圖／取自中國禁毒網）

大陸與美國泰國近期在南海海域上，合作繳獲了4.97噸的毒品，創近年亞太地區單案海上繳獲毒品量最高紀錄，大陸方面表示，願與有關國家禁毒執法部門，在平等合作、相互尊重基礎上，進一步加強情報交流合作，依法打擊跨國毒品犯罪，共同推進禁毒合作深入開展，攜手應對全球毒品問題。

據央視新聞、新華社消息，日前，「中泰美『集盛輪』特大海上走私毒品案交流會」在廣東省廣州市舉行，大陸公安部禁毒局、泰國皇家員警肅毒局、美國司法部緝毒署代表團參加會議。

消息指出，2025年2月24日凌晨，大陸禁毒、海警部門根據美國緝毒署通報線索，在南海黃岩島（民主礁）西南130海浬處開展執法行動，成功查獲「集盛」號運毒船，抓獲犯罪嫌疑人7名，現場繳獲毒品甲基苯丙胺4,973.4公斤。

該案創近年亞太地區單案海上繳獲毒品量最高紀錄，係三方緝毒執法合作取得的重大成果。本案中，泰國皇家員警與美國緝毒署聯手深入偵查，主動向大陸方面通報海上販毒線索，大陸方面快速反應，成功攔截運毒船並查獲毒品。

消息引述未具名的大陸方面負責人表示，願與有關國家禁毒執法部門，在平等合作、相互尊重基礎上，進一步加強情報交流合作，依法打擊跨國毒品犯罪，共同推進禁毒合作深入開展，攜手應對全球毒品問題。

今年2月大陸與泰國、美國合作在南海查獲大量毒品。（圖／取自中國禁毒網）
今年2月大陸與泰國、美國合作在南海查獲大量毒品。（圖／取自中國禁毒網）

毒品 美國 泰國

延伸閱讀

大陸民眾在美國遭盤查48小時 陸外交部要求美方：立即改弦更張

台中毒駕男砲彈式撞進茶行釀1死2傷 今開口能做筆錄、最快明移送

反制美國！大陸宣布14日起 對美國船舶收取船舶特別港務費

哥國總統指控 美軍加勒比海擊沉該國船隻

相關新聞

賴總統宣布加速打造「台灣之盾」 北京這樣回應

賴總統在國慶文告中宣布，要加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。為此...

回應賴總統國慶文告 陸外交部：挑戰2758決議開歷史倒車十分危險

賴總統上午在國慶文告中要求大陸停止歪曲聯大第2758號決議，並有諸多國防政策，對此大陸外交部批評賴清德老調重彈，兜售「台...

賴總統國慶演說…陸學者倪永杰：談話有所克制 內心對抗本質不變

賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，...

賴總統國慶演說 陸學者包承柯：仍保持台獨分裂基本態度

針對賴清德總統國慶講話，上海東亞研究所研究員包承柯認為，這次談話把一些對抗性措辭隱蔽起來，但字裡行間仍保持著台灣分裂的基...

大陸與美國、泰國合作繳獲4.97噸毒品 創近年亞太海上單案之最

大陸與美國、泰國近期在南海海域上，合作繳獲了4.97噸的毒品，創近年亞太地區單案海上繳獲毒品量最高紀錄，大陸方面表示，願...

賴清德喊造「台灣之盾」 陸學者：難抵飽和式攻擊

中華民國114年國慶，總統賴清德今發表「雙十」講話，表示要加速打造「台灣之盾」的嚴密防空系統。對此，大陸涉台學者李振廣認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。