大陸與美國、泰國合作繳獲4.97噸毒品 創近年亞太海上單案之最

大陸與美國、泰國近期在南海海域上，合作繳獲了4.97噸的毒品，創近年亞太地區單案海上繳獲毒品量最高紀錄，大陸方面表示，願與有關國家禁毒執法部門，在平等合作、相互尊重基礎上，進一步加強情報交流合作，依法打擊跨國毒品犯罪，共同推進禁毒合作深入開展，攜手應對全球毒品問題。

據央視新聞、新華社消息，日前，「中泰美『集盛輪』特大海上走私毒品案交流會」在廣東省廣州市舉行，大陸公安部禁毒局、泰國皇家員警肅毒局、美國司法部緝毒署代表團參加會議。

消息指出，2025年2月24日凌晨，大陸禁毒、海警部門根據美國緝毒署通報線索，在南海黃岩島（民主礁）西南130海浬處開展執法行動，成功查獲「集盛」號運毒船，抓獲犯罪嫌疑人7名，現場繳獲毒品甲基苯丙胺4,973.4公斤。

該案創近年亞太地區單案海上繳獲毒品量最高紀錄，係三方緝毒執法合作取得的重大成果。本案中，泰國皇家員警與美國緝毒署聯手深入偵查，主動向大陸方面通報海上販毒線索，大陸方面快速反應，成功攔截運毒船並查獲毒品。