賴清德喊造「台灣之盾」 陸學者：難抵飽和式攻擊

中華民國114年國慶，總統賴清德今發表「雙十」講話，表示要加速打造「台灣之盾」的嚴密防空系統。對此，大陸涉台學者李振廣認為，從以巴衝突經驗可見，即使以色列有「鐵穹」，仍會被胡塞武裝（我譯青年運動）突破，因此，「台灣之盾」實際仍恐難抵擋「飽和式攻擊」，最後不只難發揮作用，還可能把兩岸關係推向緊張。

賴清德今發表雙十講話，內容提到，期待中國大陸能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，和表示要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）的嚴密防空系統，與先進國家軍工產業合作等。

對此，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣稍早受訪直言，表面上看，賴清德從去年五二○到今年雙十，現在涉兩岸內容不提兩國論、減少台獨論述，看似收斂，但仍可見其對大陸敵意滿滿。

例如強化國防預算及打造「台灣之盾」，李振廣說，相關言論反映出其對大陸的仇恨和對抗決心，也是一種「畫大餅」，因為從以巴衝突經驗可見，以色列的「鐵穹」防空系統仍被胡塞武裝突破，倘若台海發生衝突，所謂「台灣之盾」也無法承受中共解放軍的「飽和式攻擊」。

李振廣表示，對於重要目標，防空系統或許可抵禦一架飛機、一顆遠程導彈，但兩岸距離近，「飽和式攻擊」不只包括各式火箭彈、導彈、戰鬥機，還包括無人機、潛艇等，且以台灣的科技軍事實力，在「美國也不一定賣、或不一定有錢和美國買」下，賴清德當局想要打造一個「保護台獨」的平安之盾，幾乎是不可能的。

因此，李振廣強調，兩岸關係危險不危險，取決於賴清德的言行是否挑釁大陸，「不亂說亂動，台海就和平穩定了，但若他亂說亂動，賴清德就是台海和平穩定的麻煩製造者」，例如去年賴的五二○、雙十講話後，大陸馬上大規模軍演。

李振廣說，大陸一直主張兩岸和平發展、融合發展，兩岸的交流往來，就是避免台海出現災難的最好辦法。從過去經驗來看，例如李登輝時期，到陳水扁、蔡英文、現在的賴清德，「你要搞對抗就會有對抗」，要交流、反對台獨就會有和平。

李振廣稱，幾十年來，大陸基本國策不變，就是和平統一、一國兩制，過程也許很長，但只要不主張台獨，大陸就會設法用和平方式解決台灣問題，倘若敵意滿滿，對台灣則完全沒有好處。

李振廣還提到，對於二戰勝利八十周年，賴清德用「終戰」來表述，這是日本軍國主義面對二戰失敗，保護自己顏面的用詞，顯示賴的確是日本軍國主義精神的繼承者，跟其他紀念二戰勝利八十周年的同盟國格格不入，若維持這種心態，「未來想要和平是很難的」。