賴總統國慶演說…陸學者倪永杰：談話有所克制 內心對抗本質不變

賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永杰認為，賴清德此次談話有所克制，實際上內心對抗的本質不會變。

賴總統國慶演說在兩岸議題上提到，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。

倪永杰接受本報記者採訪時表示，賴清德的談話迴避兩岸關係這部分，不講這塊是知道這一塊現在自己心裡沒底，但是內心想做的事情不會放棄，「搞台獨他不會放棄」，賴17條、相關行政法規命令、收緊兩岸交流這些動作不會放手，只會加強。

另一方面，他認為賴清德此次談話有所克制，實際上內心對抗的本質不會變，「主要是怕得罪美方」，怕跟大陸情勢更加緊張，造成中美談判的麻煩。

倪永杰認為，整體來看，賴清德的講話主要還是應對大罷免以後聲勢不好，所以主要是面向台灣民眾，爭取中間選民或青年的支持，同時訴求國際社會的同情和協助，背後是為其個人政治前途或2028年選舉做準備。

針對談話中聚焦「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「國防堅韌力」、「外交夥伴力」與「公民良善力」等6大關鍵力，倪永杰認為，這些都是台灣民眾幾十年打拚的成果，但是被賴清德不到一年就消耗光了，現在是想要用台灣民眾的智慧辛苦血淚，為其台獨冒險壯膽，增加自身能量。

而針對談話中提到今年是終戰80周年，倪永杰表示，賴清德不紀念抗戰勝利，民進黨秘書長徐國勇還提到「沒有什麼台灣光復節」，就是要持續挑釁、要做備戰、搞台獨武裝動員，把台灣老百姓都綁上他的台獨戰車，做美國的馬前卒。

針對賴總統提到，明年度國防預算將超過GDP百分之3，並且會在2030年前，達到GDP百分之5。倪永杰解讀，此舉一方面符合武裝台獨、台獨戰爭的準備需要，二是向美國顯示對抗大陸的決心跟能力，三就是要跟美國綁在一起，成全川普的美國優先。