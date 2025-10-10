港民主黨主席羅健熙反送中罪名不成立 獲全數訟費

香港民主黨主席羅健熙早前因為參與反送中運動被控非法集結罪，但法院裁決罪名不成立，律政司其後上訴也以失敗告終，高等法院上訴庭今天進一步裁定羅健熙可獲全部上訴訟費。

2019年11月，香港爆發「反送中」運動，香港理工大學一度被學生及示威者占領，警方包圍理大期間，羅健熙在尖東科學館外與多名聲援理大的示威者一同被捕；羅健熙經審訊後被法院裁定非法集結罪名不成立。

律政司為此提出上訴，指羅健熙身處示威現場40分鐘，且不理勸喻離開，憑著強而有力的環境證供，足以裁定他罪名成立，但高院3月維持原判。

明報今天報導，羅健熙其後向上訴庭申請獲得全部上訴訟費，上訴庭今天頒下判辭，裁定他可獲全部訟費。

有超過30年歷史的香港民主黨已於2月宣布展開解散程序；該黨4月召開特別會員大會，有超過100人出席（包括獲授權出席者），他們以絕大多數票通過授權中央委員會跟進解散事宜。

目前，香港民主黨仍在處理清盤事宜。