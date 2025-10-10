快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

港民主黨主席羅健熙反送中罪名不成立 獲全數訟費

中央社／ 香港10日電

香港民主黨主席羅健熙早前因為參與反送中運動被控非法集結罪，但法院裁決罪名不成立，律政司其後上訴也以失敗告終，高等法院上訴庭今天進一步裁定羅健熙可獲全部上訴訟費。

2019年11月，香港爆發「反送中」運動，香港理工大學一度被學生及示威者占領，警方包圍理大期間，羅健熙在尖東科學館外與多名聲援理大的示威者一同被捕；羅健熙經審訊後被法院裁定非法集結罪名不成立。

律政司為此提出上訴，指羅健熙身處示威現場40分鐘，且不理勸喻離開，憑著強而有力的環境證供，足以裁定他罪名成立，但高院3月維持原判。

明報今天報導，羅健熙其後向上訴庭申請獲得全部上訴訟費，上訴庭今天頒下判辭，裁定他可獲全部訟費。

有超過30年歷史的香港民主黨已於2月宣布展開解散程序；該黨4月召開特別會員大會，有超過100人出席（包括獲授權出席者），他們以絕大多數票通過授權中央委員會跟進解散事宜。

目前，香港民主黨仍在處理清盤事宜。

香港理工大學 民主黨 反送中

延伸閱讀

聯邦停擺怪誰 民調：兩黨各打50板 川普也應負責

麻生二次政權？高市早苗人事布局引反彈 自民黨內部團結挑戰大

支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

日本國民民主黨若與自民黨談組閣　支持組織反對

相關新聞

解讀賴總統國慶談話兩岸論述 張五岳：刺激性、敏感性訴求比較少

賴總統國慶講話兩岸論述引起關注，學者張五岳解讀，這次談話不會造成兩岸關係的大幅度緊張與或者下降，他強調今年雙十演說相較於...

賴總統宣布加速打造「台灣之盾」 北京這樣回應

賴總統在國慶文告中宣布，要加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。為此...

回應賴總統國慶文告 陸外交部：挑戰2758決議開歷史倒車十分危險

賴總統上午在國慶文告中要求大陸停止歪曲聯大第2758號決議，並有諸多國防政策，對此大陸外交部批評賴清德老調重彈，兜售「台...

賴總統國慶文告後 中共國防部批海鯤潛艦「不堪一擊」

今天是國慶日，賴總統上午發表國慶文告，在國防上宣示要打造「台灣之盾」（T-Dome）等。而下午中共國防部的10月上旬例行...

賴總統國慶演說 陸學者包承柯：仍保持台獨分裂基本態度

針對賴清德總統國慶講話，上海東亞研究所研究員包承柯認為，這次談話把一些對抗性措辭隱蔽起來，但字裡行間仍保持著台灣分裂的基...

李強訪問北韓之際 大陸官方披露已恢復雙方邊境陸運郵路

中共政治局常委兼大陸總理李強正在北韓訪問，參加朝鮮勞動黨80周年慶典，並已與朝鮮勞動黨總書記金正恩會晤，雙邊關係進展受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。