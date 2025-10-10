快訊

回應賴總統國慶文告 陸外交部：挑戰2758決議開歷史倒車十分危險

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆10日批評賴總統國慶文告老調重彈，兜售「台獨」分裂謬論。圖為先前郭主持記者會。（陸透）
賴總統上午在國慶文告中要求大陸停止歪曲聯大第2758號決議，並有諸多國防政策，對此大陸外交部批評賴清德老調重彈，兜售「台獨」分裂謬論，並強調任何試圖篡改歷史事實，挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，挑戰二戰後國際秩序，公然開歷史倒車，十分荒謬，也十分危險。

大陸外交部發言人郭嘉昆10日下午主持例行記者會。郭嘉昆指出，賴清德的講話顛倒黑白、混淆視聽、翻炒「民主對抗威權」的謊言，老調重彈，兜售「台獨」分裂謬論，歪曲調整歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的麻煩製造者、危險製造者、戰爭製造者本性。

郭嘉昆表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是台海真正的現狀。當前，台海和平穩定最大的威脅是「台獨」分裂活動和外部干涉行徑。賴清德當局妄圖編造種種謊言，推進「以武謀獨」、「以武拒統」，只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。

他稱，維護台海和平穩定，就必須堅持一個中國原則，必須旗幟鮮明反對「台獨」。台灣問題純屬中國內政。「反對搞『兩個中國』、『一中一台』，支持中國實現完全統一，是國際社會堅持一個中國原則的應有之義」。

他並指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等國際法文件都確認了中國對台灣的主權，台灣回歸中國是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果。聯大第2758號決議從政治上、法律上、程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，不僅鄭重確認、充分體現了一個中國原則的鐵規矩，也是維護國際秩序的硬道理。

郭嘉昆指出，任何試圖篡改歷史事實，挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，挑戰二戰後國際秩序，公然開歷史倒車，十分荒謬，也十分危險。郭嘉昆表示，大陸一貫堅決反對建交國與台開展任何形式的官方往來，奉勸少數竄台的外國政客，立即停止干涉中國內政，立即停止縱容支持台獨分裂行徑。這些錯誤言行無論是為了一己私利，還是出於「以台制華」的險惡圖謀，都打錯了算盤，「必將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流」。

抗日戰爭 台獨 2758號決議

