賴總統國慶文告後 中共國防部批海鯤潛艦「不堪一擊」

今天是國慶日，賴總統上午發表國慶文告，在國防上宣示要打造「台灣之盾」（T-Dome）等。而下午中共國防部的10月上旬例行新聞發布，則針對我方海鯤號潛艦傳出延宕一事指出，「台獨武裝」花鉅資組裝拼湊所謂「自製潛艇」，在共軍面前「不堪一擊，完全是自不量力，最終只會自取滅亡」。

中共國防部新聞局副局長兼發言人蔣斌針對有消息稱國軍首艘自製潛艇「海鯤號」建造遇到難題，可能無法按期交付，做出上述表示。

蔣斌強調，民進黨當局罔顧台灣老百姓的安全福祉，浪費台灣民眾血汗錢「以武謀獨」，在害台禍台毀台的邪路上一意孤行，只會把台灣推向災難深淵。

他稱，「台獨武裝」花鉅資組裝拼湊所謂「自製潛艇」，在共軍面前不堪一擊，完全是自不量力，最終只會自取滅亡。

另外，蔣斌宣布10月中下旬，中共和沙烏地阿拉伯將在沙舉行「藍劍-2025」海軍聯合訓練。這是雙方海軍第3次組織該系列聯訓，將進一步促進雙方參訓部隊技戰術交流，深化兩軍友好關係和務實合作。

而10月中旬起，由中共海軍飛彈驅逐艦唐山艦、飛彈護衛艦大慶艦、綜合補給艦太湖艦組成的第48批護航編隊，將赴亞丁灣、索馬利亞海域接替第47批護航編隊執行護航任務。