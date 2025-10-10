賴總統國慶演說 陸學者包承柯：仍保持台獨分裂基本態度

針對賴清德總統國慶講話，上海東亞研究所研究員包承柯認為，這次談話把一些對抗性措辭隱蔽起來，但字裡行間仍保持著台灣分裂的基本態度，他並指，即使增加軍事預算，也不足以解決台灣的安全問題。

賴總統國慶演說在兩岸議題上提到，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

包承柯接受本報採訪時表示，這次賴清德談話把一些對抗性措辭隱蔽起來，沒有提到「互不隸屬」、「兩國論」、「境外敵對勢力」等，但仍暗中主張台灣是個國家等說法，包括還提到「中華民國台灣」。

他認為，賴清德是在壓力以及大罷免失敗的狀況之下，收斂一些字眼，但是字裡行間可以看得很清楚，還是保持著台獨分裂的基本態度。

他指出，大陸堅決反對台獨分裂，任何有台獨分裂的行徑都是不可接受的，台灣是中國的一部分，包括馬上就是台灣光復80周年，在這樣的背景下，賴清德還提到聯合國2758號決議，當中明顯表達其台獨分裂主義的傾向。

針對賴總統提到，明年度國防預算將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5。包承柯表示，此舉是耗盡台灣財力、物力要跟中國大陸搞對抗。實際上不管是幾百分之幾，都不足以解決台灣的問題，「九二共識是解決兩岸分歧的好方式，回到九二共識的原則上，兩岸才能有和平、有互利共贏的可能。」

他進一步表示，最近美國不斷要求台灣提高軍事預算，這是川普政權上台後的基本態勢。民進黨當局當然也是在美國的壓力之下提高軍費開支，正好跟其以武謀獨的思考邏輯是吻合的，因此當然會這麼做，「要提高軍費開支來和大陸進行對抗是不可取，也是達不到目的，是螳臂擋車。」

包承柯表示，不管從哪個角度上說，台灣和中國大陸之間的實力差距是顯而易見的。即使提高百分之百的預算都用到軍事上，都不足以解決台灣的安全問題，「台灣的安全在於回歸中國，在一個中國的框架裡面去處理兩岸的政治分歧，不是提高軍費的問題。」