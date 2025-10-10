李強訪問北韓之際 大陸官方披露已恢復雙方邊境陸運郵路

中共政治局常委兼大陸總理李強正在北韓訪問，參加朝鮮勞動黨80周年慶典，並已與朝鮮勞動黨總書記金正恩會晤，雙邊關係進展受到關注。而大陸官方則披露，雙方的邊境陸運郵路已經恢復。

大陸國家郵政局9日於官網發文指出，9月25日經兩國政府部門協調，大陸和北韓邊境陸運郵路（丹東—新義州）正式恢復。官方強調，邊境陸運郵路的復通將為兩國人民郵件往來提供更多便利。

大陸工信部旗下媒體《人民郵電報》報導，大陸與北韓陸路運輸（含鐵路、郵路）自2020年疫情暴發後多次暫停。2022年1月，丹東—新義州鐵路貨運雖短暫重啟，但後續因防疫要求仍存在波動性管控。而疫情期間，國際航班大幅削減導致跨境郵件依賴海運或繞道第三國（如山東開通中歐班列郵路），但時效性和成本問題突出，凸顯陸運直通必要性。

此次陸運郵路復通直接解決兩國居民信件、包裹寄遞需求，尤其惠及邊境貿易從業者、探親家庭等群體。作為基礎設施聯動的一環，郵路恢復與2022年鐵路貨運重啟、2025年跨境物流逐步正常化趨勢一致，為雙邊貿易復甦提供基礎保障。而丹東作為雙方貿易核心樞紐，郵路恢復將強化其跨境節點功能，與廣西、山東等地開闢的臨時郵路形成互補。

據指出，此前運輸中斷多源於防疫政策差異，未來需持續優化檢疫流程（如無接觸通關、郵件消殺標準）以維持通道穩定。若此郵路運作順利，可能推動更多邊境口岸（如琿春—羅先）郵運恢復，或探索「郵路+電商」等新業態合作。此次恢復標誌著雙方邊境物流逐步回歸常態化運作，後續需關注實際運力投入及通關效率優化進展。

此外，值得注意的還有近期大陸貨機傳出已飛抵平壤的消息。總部在南韓的北韓分析網站NK Pro指出，根據對Planet Labs衛星影像和 Flightradar24 數據的分析，一架中國國際貨運航空波音 747 飛機（尾號 B-2476）從上海浦東國際機場起飛，於9月30日下午降落在平壤國際機場。

消息指，這架飛機停在北航廈停機坪附近，而通常停在那裡的高麗航空飛機則被移至西停機坪，為裝卸貨物騰出空間。飛機旁邊出現了五輛大型貨車以及其他各種物資和車輛，但具體內容尚不清楚，飛機停靠4小時候起飛回上海。消息強調，這架飛機似乎是自2024 年 4 月另一架波音 747 飛機（尾號 B-2472）將中共代表團送往平壤以來，該航空公司第一架降落在北韓的飛機。

自2020 年 1 月疫情爆發以來，中國國際航空公司暫停了前往朝鮮的商業航班，但至今仍未恢復。國航在平壤仍有工作人員，中共駐北韓大使王亞軍今年初也曾訪問該辦公室。

近期雙方高層往來頻繁。除了李強正在北韓訪問外，稍早金正恩於9月初訪問北京參加中共九三閱兵與抗戰勝利80年慶典、並與中共總書記習近平會談，而北韓外相崔善姬接著於9月底訪問北京並與中共政治局委員兼外長會談。