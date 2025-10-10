川習會前中國重拳管制稀土出口 分析：勒索戰術

快訊

中央社／ 台北10日電
川習會將至。圖為川習2019年在G20峰會上見面。（美聯社）
美中元首預期本月底會晤前，中國官方昨天連發6份公告，宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制。華爾街日報引述分析稱，「這在經濟層面上等同核戰」，意圖摧毀美國的人工智慧產業，形容這是中方的「勒索戰術」，以推動貿易談判。

華爾街日報10日形容，中國對稀土的最新出口限制措施，是「幾乎前所未有」的出口管制，這可能擾亂全球經濟，讓中國在貿易談判中獲得更多籌碼，並加大美國政府必須回應的壓力。

報導表示，中國的舉動被視為中美貿易戰升級，因為相關措施威脅到半導體供應鏈。中國生產了全球約90%的稀土材料。

中國的新規包括，全球企業銷售的商品中含有來自中國的稀土材料，該材料價值占產品總值的0.1%或以上，必須獲得中國出口許可。有產業專家表示，科技公司可能極難證明其晶片、製造設備及其他零組件低於0.1%的門檻。

美國智庫「席維拉多政策加速器」（Silverado PolicyAccelerator）共同創辦人阿爾佩洛維奇（DmitriAlperovitch）說，「這在經濟層面上等同核戰（economic equivalent of nuclear war）—意圖摧毀美國的人工智慧產業」。他又指，這是本月底美國總統川普與中國國家主席習近平可能會晤前的「勒索戰術」（blackmail tactic），以推動貿易談判。

阿爾佩洛維奇表示，他不認為中國會完全落實新規定。

報導引述川普在內閣會議上表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）將研究如何回應。

川普表示，「我們從中國進口大量商品，也許我們將要停止這麼做」。一名白宮官員表示，中國發布新規定前並沒通知美國，似乎是試圖掌控全球科技供應鏈。

報導表示，中國今年多次利用稀土作為美中貿易談判籌碼。今年4月中國對7種稀土元素和磁鐵實施出口限制，促成6月雙方宣布貿易戰休戰。

前美國政府官員與專家指出，美國可能會以增加關稅、切斷中國取得西方半導體製造設備，及加速建立國內稀土產能等來回應。一些分析師預期川普將強硬反擊。

有熟悉中國政府決策過程的人士表示，雖然中國將此舉包裝為報復美國近期針對中國科技企業出口管制，但實際上這是一場精心策劃的權力遊戲。川普被認為很想達成貿易協議，中國則試圖加強對川普的影響力，藉此要美國在關稅與科技管制問題上讓步。

中國昨天宣布的出口管制，包括針對境外稀土相關物項，規定境外組織和個人向中國以外地方出口特定稀土物項前，必須獲得中國發出許可證。對出口至軍事用戶及出口管制名單上的進口商或最終用戶，原則上不予許可；而用於研發和生產14奈米及以下邏輯晶片或256層及以上存儲晶片的設備，以及研發具有潛在軍事用途的人工智慧的出口申請，將逐案審批。

新加坡聯合早報9日引述南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江表示，中國官方同一天發布多項出口管制，既是堵住現行政策的漏洞，也反映中國對稀土出口管制的範圍和力度顯著加大。

李明江說，範圍擴大體現在將軍事用途及中國占顯著優勢的產品和技術納入出口管制；力度加大則體現在對用於軍事、高端晶片生產的稀土出口限制更嚴。

李明江分析，中國顯然想充分利用在稀土資源、生產技術的絕對主導優勢，作為對美國及其盟友在高科技領域打壓中國的一種反制。

美國 稀土 美中貿易談判

