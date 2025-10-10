解讀賴總統國慶談話兩岸論述 張五岳：刺激性、敏感性訴求比較少

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
今天是雙十國慶大典，典禮一早由陸軍航特部CH-47吊掛國旗進場揭開序幕，表演活動最後由雷虎小組衝場結束。對於賴總統的談話，學者張五岳指出，對北京而言刺激性、敏感性訴求比較少。（記者邱德祥／攝影）
今天是雙十國慶大典，典禮一早由陸軍航特部CH-47吊掛國旗進場揭開序幕,表演活動最後由雷虎小組衝場結束。對於賴總統的談話,學者張五岳指出,對北京而言刺激性、敏感性訴求比較少。(記者邱德祥/攝影)

賴總統國慶講話兩岸論述引起關注，學者張五岳解讀，這次談話不會造成兩岸關係的大幅度緊張與或者下降，他強調今年雙十演說相較於去年就職演說、雙十演說，可能會讓北京感覺到「刺激性、敏感性訴求比較少」，主要是反映在（未提）「互不隸屬」這方面。

去年賴總統國慶談話後，共軍發動「聯合利劍—2024B」軍演、官方與官媒批判，也公布懲治台獨份子的名單，還有預告對台貿易壁壘將採取進一步反制措施等，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳向本報形容，去年整體是文攻、武嚇、法律懲處、經貿施壓這樣「複合型的」。

至於今年的情況，張五岳表示，北京雖然未必有高度期待，但一定會重視，因為即將開展川習會晤（南韓APEC），且近期有中共總書記習近平九三閱兵講話、十一招待會講話、十月廿五也會舉辦台灣光復八十周年活動，所以會關注賴總統講話。

他分析，北京會從賴總統上台以來的講話研判，今日講話是表達兩岸關係更加強硬立場，還是溫和立場，或者溫和當中偏向強硬立場？若是中間偏強硬立場，會是去年就職演說、雙十演說，因為都有提到兩岸定位的「（中華民國與中華人民共和國）互不隸屬」，最強硬的是把今年「賴十七條」當中「境外敵對勢力」放入，若為溫和內容則為今年元旦、今年就職一周年談話，兩岸關係份量不多。

張五岳指出，今年雙十演說相較於去年就職演說、雙十演說，可能會讓北京感覺到「刺激性、敏感性訴求比較少」，主要是反映在（未提）「互不隸屬」這方面。北京會比較關注的是賴總統喊話停止扭曲聯大2758號決議文件、希望北京放棄武力脅迫方式改變台海現狀，但「這兩個講法應該是在一般預期之內」，因為AIT、美國國務院都有觸及2758號決議問題、大陸外交部也有說帖，至於武力脅迫與台海現狀「都是慣用字眼」。

他指出，北京最關注的應是2758號決議議題，從台灣角度也是用一個簡單、被動方式呈現，沒有特別提到「台灣地位未定論」、「台灣主權地位未定論」、「互不隸屬」、「境外敵對勢力」等這些更多敏感的字眼。

張五岳指出，北京不會因為這篇談話就認為足以改善兩岸關係，因為沒有信任基礎、本來就不存期待，但也看不出兩岸關係惡化明顯而立即的可能。

他說，兩岸關係最重要下階段要看川習會晤。北京把川習對話與會晤當成是美中關係管控分歧、避免誤判最有力管道，預期川習會中北京最大目標是希望把美國原來「不支持台獨」、台海和平等說法，進一步提升到用「反對台獨」來宣示，至於能否成功暫時不得而知。而如果美國總統川普對雙邊結構性問題感到不耐就會使用「台灣牌」。

針對觀光旅遊議題，張五岳認為，這部分應該可以共同努力。他提出一個解套方式指出，既然大陸方面去年強調樂見大陸同胞到台灣走走看看，且強調兩岸關係有主導權、主動權，因此宣布開放大陸居民前往台灣旅遊是其「操之在己」的作為，宣布、允不允許大陸居民到台灣旅遊這是大陸單邊作為，而當大陸開放之後，剩下的問題，為了確保旅遊品質、安全、保障等議題，「小兩會」（台旅會、海旅會）才要談這部分。他強調，自己不覺得一定要先透過「小兩會」談判大陸才能開放赴台旅遊，因為這是「強他所難」。

他並指，習近平、王滬寧近期談話仍主張要推動兩岸包括人員等各式各樣交流，且未來「十五五」規劃也一定會把它當成是重點。而張五岳說，人員交流最好是雙向才能達到效果，現在官方無法交流，剩下就只有兩種，第一是民間的學者智庫雙向交流，第二是人民即觀光旅遊。他表示，「此刻是一個還不錯的機遇」，如果雙方能掌握機遇，面對政治分歧，透過雙向人員交流，就算不能化解敵意也能增進彼此了解、去除不必要的疑慮。

