OpenAI快速擴張找新贏家 帶動投資狂潮是革命還是泡沫？

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

朝鮮勞動黨成立80週年 習近平向金正恩致賀電

中央社／ 台北10日電

新華社報導，中共中央總書記習近平10日致電朝鮮勞動黨總書記金正恩，祝賀朝鮮勞動黨成立80週年。習近平表示，中方願與朝方一起深化務實合作，推動中朝關係不斷向前發展。

新華社10日報導，習近平在賀電中說，在朝鮮勞動黨成立80週年之際，他謹代表中國共產黨中央委員會，並以他個人名義，向金正恩和朝鮮勞動黨中央、全體朝鮮勞動黨黨員及北韓人民致以熱烈祝賀和美好祝福。

習近平表示，近年來金正恩領導朝鮮黨和人民積極致力於加強黨建、發展經濟、改善民生。祝願在以金正恩為首的朝鮮勞動黨領導下，北韓社會主義事業不斷取得新成就，迎接朝鮮勞動黨九大勝利召開。

習近平強調，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。近年他與金正恩多次會晤，為兩黨兩國關係發展領航把舵，開啟中朝友誼嶄新篇章。前不久，金正恩到北京出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動，他與金正恩深入會談，為中朝雙方進一步發展友好合作關係指明了前進方向。

習近平表示，無論國際形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。中方願與朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，推動中朝關係不斷向前發展，服務兩國社會主義建設事業。

金正恩 勞動黨 習近平

號稱5秒熔毀超音速反艦飛彈 「燎原-1」雷射武器率先上071登陸艦

曾在今年大陸「九三閱兵式」上首次亮相的最新一代艦載激光（雷射）武器「燎原-1」（LY-1），日前證實已安裝於解放軍海軍東...

習近平向金正恩賀電：強調「推動中朝關係不斷向前發展」

中共總書記習近平10日向朝鮮勞動黨總書記金正恩致賀電，重申無論國際形勢如何變化，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是...

金正恩會李強：堅定支持一中原則、堅決反對台獨分裂行徑及外部干涉

據新華社凌晨訊息，大陸國務院總理李強當地時間10月9日下午，在平壤朝鮮勞動黨中央委員會會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金...

海基會僅剩兩位副秘書長 高建智已退休尚未確認新人選

政府授權處理兩岸事務的財團法人海峽交流基金會，高階主管有一位董事長、一位秘書長與三位副祕書長的編制，近期高建智已經從副祕...

陸國安曝三人大頭照 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

今天是中華民國「雙十」國慶，但在近年幾度劍指我「資通電軍」，甚至公布相關人員個資後，大陸國家安全部今一早再公布三人大頭貼...

故宮雙十節建院百年 北京故宮院長：南遷文物是兩岸故宮文脈伏筆

故宮博物院於1925年10月10日成立，今天是建院100周年，北京故宮院長王旭東撰文指出，南遷文物終成海峽兩岸故宮博物院...

