朝鮮勞動黨成立80週年 習近平向金正恩致賀電

新華社報導，中共中央總書記習近平10日致電朝鮮勞動黨總書記金正恩，祝賀朝鮮勞動黨成立80週年。習近平表示，中方願與朝方一起深化務實合作，推動中朝關係不斷向前發展。

新華社10日報導，習近平在賀電中說，在朝鮮勞動黨成立80週年之際，他謹代表中國共產黨中央委員會，並以他個人名義，向金正恩和朝鮮勞動黨中央、全體朝鮮勞動黨黨員及北韓人民致以熱烈祝賀和美好祝福。

習近平表示，近年來金正恩領導朝鮮黨和人民積極致力於加強黨建、發展經濟、改善民生。祝願在以金正恩為首的朝鮮勞動黨領導下，北韓社會主義事業不斷取得新成就，迎接朝鮮勞動黨九大勝利召開。

習近平強調，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。近年他與金正恩多次會晤，為兩黨兩國關係發展領航把舵，開啟中朝友誼嶄新篇章。前不久，金正恩到北京出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動，他與金正恩深入會談，為中朝雙方進一步發展友好合作關係指明了前進方向。

習近平表示，無論國際形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。中方願與朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，推動中朝關係不斷向前發展，服務兩國社會主義建設事業。