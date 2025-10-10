習近平向金正恩賀電：強調「推動中朝關係不斷向前發展」

中共總書記習近平10日向朝鮮勞動黨總書記金正恩致賀電，重申無論國際形勢如何變化，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針」。願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，「推動中朝關係不斷向前發展」。

據新華社，習近平在賀電中指出，在朝鮮勞動黨成立80周年之際，「我謹代表中國共產黨中央委員會，並以我個人名義，向總書記同志和朝鮮勞動黨中央、全體朝鮮勞動黨黨員以及朝鮮人民致以熱烈祝賀和美好祝福」。

習近平表示，80年來，朝鮮勞動黨團結帶領朝鮮人民奮發進取、攻堅克難，推動朝鮮社會主義事業取得可喜成就。近年來，總書記同志（指金正恩）領導朝鮮黨和人民積極致力於加強黨建、發展經濟、改善民生。祝願在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨堅強領導下，朝鮮社會主義事業不斷取得新成就，迎接朝鮮勞動黨九大勝利召開。

習近平強調，兩國同為共產黨領導的社會主義國家。「近年來，我同總書記同志多次會晤，為兩黨兩國關係發展領航把舵，開啟中朝友誼嶄新篇章」。

他指出，前不久，金正恩到大陸出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，「我同總書記同志深入會談，為中朝雙方進一步發展友好合作關係指明了前進方向」。

習近平強調，「無論國際形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，推動中朝關係不斷向前發展，服務兩國社會主義建設事業，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻」。

此外，金正恩9日下午也在平壤會見中共政治局常委兼總理李強。而另一中共政治局常委蔡奇，9日也在北京出席北韓駐北京使館舉辦的朝鮮勞動黨成立80周年慶祝招待會。

日前，金正恩在中共建政76周年（10月1日）向習近平致信祝賀，強調無論國際形勢怎麼變，朝鮮勞動黨和北韓政府都會堅定發展平壤與北京的友誼，願與北京密切戰略溝通和合作，深化兩國關係，維護地區及世界和平穩定。