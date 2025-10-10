快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平向金正恩賀電：強調「推動中朝關係不斷向前發展」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共總書記習近平（右）10日向朝鮮勞動黨總書記金正恩（左）致賀電。圖為9月4日，兩人在北京人民大會堂會談。（新華社）
中共總書記習近平（右）10日向朝鮮勞動黨總書記金正恩（左）致賀電。圖為9月4日，兩人在北京人民大會堂會談。（新華社）

中共總書記習近平10日向朝鮮勞動黨總書記金正恩致賀電，重申無論國際形勢如何變化，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針」。願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，「推動中朝關係不斷向前發展」。

據新華社，習近平在賀電中指出，在朝鮮勞動黨成立80周年之際，「我謹代表中國共產黨中央委員會，並以我個人名義，向總書記同志和朝鮮勞動黨中央、全體朝鮮勞動黨黨員以及朝鮮人民致以熱烈祝賀和美好祝福」。

習近平表示，80年來，朝鮮勞動黨團結帶領朝鮮人民奮發進取、攻堅克難，推動朝鮮社會主義事業取得可喜成就。近年來，總書記同志（指金正恩）領導朝鮮黨和人民積極致力於加強黨建、發展經濟、改善民生。祝願在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨堅強領導下，朝鮮社會主義事業不斷取得新成就，迎接朝鮮勞動黨九大勝利召開。

習近平強調，兩國同為共產黨領導的社會主義國家。「近年來，我同總書記同志多次會晤，為兩黨兩國關係發展領航把舵，開啟中朝友誼嶄新篇章」。

他指出，前不久，金正恩到大陸出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，「我同總書記同志深入會談，為中朝雙方進一步發展友好合作關係指明了前進方向」。

習近平強調，「無論國際形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，推動中朝關係不斷向前發展，服務兩國社會主義建設事業，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻」。

此外，金正恩9日下午也在平壤會見中共政治局常委兼總理李強。而另一中共政治局常委蔡奇，9日也在北京出席北韓駐北京使館舉辦的朝鮮勞動黨成立80周年慶祝招待會。

日前，金正恩在中共建政76周年（10月1日）向習近平致信祝賀，強調無論國際形勢怎麼變，朝鮮勞動黨和北韓政府都會堅定發展平壤與北京的友誼，願與北京密切戰略溝通和合作，深化兩國關係，維護地區及世界和平穩定。

勞動黨 關係 習近平 金正恩

延伸閱讀

「朋友在一起，敵人要緊張了」：北韓閱兵式背後的全球博弈

中俄高層將現身！北韓建黨80周年閱兵 學者：三方聯盟具象化

北韓建黨80周年前夕 金正恩發表談話要求「強化對社會主義忠誠」

時隔16年再有大陸總理訪問北韓 李強9日中午抵達平壤

相關新聞

習近平向金正恩賀電：強調「推動中朝關係不斷向前發展」

中共總書記習近平10日向朝鮮勞動黨總書記金正恩致賀電，重申無論國際形勢如何變化，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是...

金正恩會李強：堅定支持一中原則、堅決反對台獨分裂行徑及外部干涉

據新華社凌晨訊息，大陸國務院總理李強當地時間10月9日下午，在平壤朝鮮勞動黨中央委員會會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金...

陸國安曝三人大頭照 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

今天是中華民國「雙十」國慶，但在近年幾度劍指我「資通電軍」，甚至公布相關人員個資後，大陸國家安全部今一早再公布三人大頭貼...

川習會前夕 陸稀土出口管制加嚴

大陸商務部昨宣布對稀土相關物項進一步管制，包括境外稀土物項、稀土加工相關技術的出口管制，及若最終用於研發、生產十四奈米及...

陸反制美 14實體列不可靠清單

美國八日宣布對大陸和香港的十九個實體增至出口管制清單後，昨天大陸商務部也宣布，將美國反無人機技術公司、加拿大半導體研究機...

號稱5秒熔毀超音速反艦飛彈 「燎原-1」雷射武器率先上071登陸艦

曾在今年大陸「九三閱兵式」上首次亮相的最新一代艦載激光（雷射）武器「燎原-1」（LY-1），日前證實已安裝於解放軍海軍東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。