號稱5秒熔毀超音速反艦飛彈 「燎原-1」雷射武器率先上071登陸艦
曾在今年大陸「九三閱兵式」上首次亮相的最新一代艦載激光（雷射）武器「燎原-1」（LY-1），日前證實已安裝於解放軍海軍東部戰區071型綜合登陸艦「四明山號」（舷號986）上。這套艦載雷射系統攔截範圍達10至20公里，號稱可在5秒內熔毀超音速反艦飛彈導引頭，展現強大毀傷能力，代表大陸海上防空進入「無限彈倉」時代。
大陸央視報導，「四明山號」艦上前甲板76毫米主炮後方出現一組可開啟式半球殼裝置，也就是閱兵式中首次公開的LY-1「燎原-1」雷射武器系統。該艦隸屬東部戰區某登陸艦支隊，早在今年2月就隨「安徽艦」編隊進入西太平洋展開實戰化遠海訓練，訓練項目包括惡劣天氣射擊與靶彈攔截測試，目的在驗證雷射武器在複雜環境下的穩定性與可靠性。
報導進一步指出，四明山艦上的雷射武器現已進入部隊試用階段，顯示性能可能達到實戰部署標準。不同於外界預期會率先部署於技術更先進的055型驅逐艦，「燎原-1」選擇安裝在071型綜合登陸艦，顯示設計重點在於強化近岸作戰防禦能力。
登陸艦在兩棲作戰中常為敵方首要打擊目標，面臨無人機蜂群、反艦飛彈與高速突防等威脅。配合海紅旗-9C遠程飛彈與紅旗-16C中程防空系統，燎原-1將使登陸艦形成多層次防空網，大幅提升生存率。
大陸知名軍事自媒體「矚望雲霄」分析，071型登陸艦約2.5萬噸的排水量與寬敞內部空間，為搭載高功率雷射武器提供理想條件。從官媒畫面觀察，「燎原-1」採用可開啟半球形保護罩設計，平時封閉保護，作戰時打開進行攻擊。相較之下，055型驅逐艦雖技術先進，但艦體結構緊湊，若要安裝如此龐大系統，恐需重新設計布局。
該評論指出，「燎原-1」功率可能高達300千瓦，超過美國伯克級驅逐艦搭載的60千瓦太陽神系統，攔截距離可達10至20公里。模擬對抗顯示，可在5秒內熔毀超音速反艦飛彈導引頭。報導同時強調，「燎原-1」單次攔截成本僅約1美元，遠低於傳統防空飛彈，依托艦載能源系統供能，理論上能實現「彈藥無限」，尤其適合應對無人機蜂群與飽和攻擊。
