海基會僅剩兩位副秘書長 高建智已退休尚未確認新人選

政府授權處理兩岸事務的財團法人海峽交流基金會，高階主管有一位董事長、一位秘書長與三位副祕書長的編制，近期高建智已經從副祕書長一職退休，目前海基會僅剩兩位副秘書長，據悉，暫未有新的副祕書長人選。

高建智曾經擔任曾任民進黨籍台北市議員、立法委員與綠色和平電台董事長等職務。2016年接替蔡煌瑯擔任立法院顧問，2018年轉任僑委會副委員長，2020年蔡英文總統第二任期開始時因應內閣改組而卸任，2022年6月轉進海基會擔任副祕書長。

他最後一場有媒體報導的公開活動，是陸配除籍案風波後，5月初陸委會與海基會在大直海基會大樓舉行的母親節陸配關懷活動。

據悉，歷經3年副秘書長任期，高建智已經退休數月，目前海基會尚未有確認新的副秘書長人選。

《海基會捐助暨組織章程》規定，該會置副秘書長一至三人，主任秘書一人，由秘書長提請董事長同意聘任之；解任時亦同。

按照慣例，海基會一般而言都會有三位副祕書長，在海基會官網上，目前的兩位副秘書長分別是蔡孟君與黎寶文。蔡孟君曾任民進黨中國事務部副主任等職，2017年9月由陸委會主委張小月辦公室主任轉任海基會副祕書長迄今，也曾兼任海基會發言人，而黎寶文原先為中山大學中國與亞太區域研究所副教授，去（2024）年新政府上台後，由秘書長羅文嘉延攬至海基會，目前兼任海基會發言人，與羅文嘉分工負責兩周一次的例行背景說明會。

在高建智之前，也有一位副秘書長劉克鑫已於2023年初自海基會退休。此外，海基會今年初啟動改革措施，進行組織優化，這段期間陸續有至少4位中階主管離職，海基會曾證實部分使用了優退方案。