金正恩會李強：堅定支持一中原則、堅決反對台獨分裂行徑及外部干涉

據新華社凌晨訊息，大陸國務院總理李強當地時間10月9日下午，在平壤朝鮮勞動黨中央委員會會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩。李強指出，中方願同朝方加強高層交往和戰略溝通，密切在國際地區事務中的協調配合，堅定捍衛和實踐多邊主義。金正恩則表示，朝方堅定支持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂行徑以及任何外部干涉，支持中方在涉港、涉疆、涉藏問題上的立場。

報導稱，李強轉達習近平總書記對金正恩總書記的親切問候，熱烈祝賀朝鮮勞動黨建黨80週年。李強表示，上個月，金正恩總書記赴北京出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動，習近平總書記同金正恩舉行會晤，就進一步深化中朝關係指明了方向，擘畫了藍圖。

他表示，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是我們堅定不移的方針。中方願同朝方遵循兩黨兩國最高領導人的共同指引，推動雙邊關係持續取得新發展。

李強指出，中方願同朝方加強高層交往和戰略溝通，進一步弘揚傳統友誼，深化務實合作，密切在國際地區事務中的協調配合，加強多邊協作，堅定捍衛和實踐多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據報導，金正恩表示，在習近平總書記英明領導下，中國社會主義建設取得巨大成就。朝中關係牢不可破，無論國際情勢如何變化，鞏固和發展朝中友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場，符合雙方共同利益，也有利於區域和平穩定發展。

他說，朝方堅定支持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂行徑以及任何外部干涉，支持中方在涉港、涉疆、涉藏問題上的立場。朝方願同中方密切高層交往，促進各領域合作，強化多邊協作，促進各自社會主義事業發展，為兩國人民帶來更多福祉。

另據朝鮮中央通訊社對這場會面的報導，金正恩說，李強同志和中國黨政代表團此次訪問平壤，是一個重要契機，表達中國黨和政府以及人民對我們黨和政府以及人民的不變支持、特殊的友誼之情、重視並進一步加強發展朝中傳統友好合作關係的意志。

報導稱，在談話中，雙方就為廣泛全面發展兩黨兩國共同的寶貴財富——友好合作關係，擴大和加強高層交往、戰略溝通、多方面交流合作的問題進行了討論。

金正恩說，順應時代要求進一步發展朝中友好合作關係，是朝鮮勞動黨和共和國政府堅定不移的立場。我們黨和政府以及人民與中國同志們一起，將在完成社會主義事業的共同鬥爭中努力推動朝中關係進一步蓬勃發展。金正恩表示，希望中國人民在以習近平總書記同志為核心的中國共產黨領導下，圓滿完成「十四五」規劃，在全面建設社會主義現代化國家的征程中取得更大成就。