快訊

獨／鏟子超人真的會飛！新加坡人自購機票來救災：台灣是第二個家

國慶大會流程一次看！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

諾貝爾和平獎揭曉在即！川普：歐巴馬什麼也沒做就得獎了

陸國安曝三人大頭照 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家安全部10日一早，在官方微信公眾號，曝光三人大頭貼，稱他們分別是化名「林曉菲」的「台灣軍情局三處中校情戰官」（左起），和受指揮從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」兩名負責人。取自大陸國家安全部官方微信公眾號（圖片經本報馬賽克處理）
大陸國家安全部10日一早，在官方微信公眾號，曝光三人大頭貼，稱他們分別是化名「林曉菲」的「台灣軍情局三處中校情戰官」（左起），和受指揮從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」兩名負責人。取自大陸國家安全部官方微信公眾號（圖片經本報馬賽克處理）

今天是中華民國「雙十」國慶，但在近年幾度劍指我「資通電軍」，甚至公布相關人員個資後，大陸國家安全部今一早再公布三人大頭貼，聲稱他們分別是我「軍情局」中校，和從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，指控他們長期對大陸展開反宣破壞活動，將依反分裂法、懲獨22條終身追責。

據大陸國家安全部官方公眾號今日一早，以 「無所遁形的『台獨水軍』」為題發文，指控長期民進黨為推行「台獨」分裂圖謀，暗中豢養網路「水軍」，潛伏在大陸境內外各類網路社交平台，炮製虛假訊息，散播「台獨」分裂謬論，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定。

大陸國安指控，「台灣王氏研創藝術公司」充當民進黨當局爪牙，處心積慮、肆無忌憚對大陸展開反宣破壞活動。

大陸國安聲稱，發現境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的可疑網路「水軍」帳號，頻繁編造發佈虛假訊息，散播「台獨」分裂謬論，煽動網民對立情緒，呈現內容相似、帳號聯動、煽動性強等特徵。經調查，相關帳號由「台灣王氏研創藝術公司」管理運營，該公司長期接受台灣軍情局指揮。

大陸國安還在發文中，曝光所謂相關活動的「指揮官」和「操盤手」三人大頭貼照片、本名、和出生年月日。

大陸國安指稱，一名化名「林曉菲」者，是「台灣軍情局三處中校情戰官」，直接指揮台灣王氏研創藝術公司對大陸展開反宣破壞活動，還有一名王姓、陳姓男子，分別是台灣王氏研創藝術公司負責人、公司台南辦公室負責人。

大陸國安還就「台灣王氏研創藝術公司」如何散布訊息指控，該公司在民進黨操縱下，「運營帳號矩陣」，煽動分裂獨立思想，包括散布「台灣主權歸屬於聯合國」，以及針對南海局勢、台海局勢等事件，偽造大陸「紅頭文件」，煽動網民對立情緒，還有「宣揚歷史虛無主義」，針對抗日、中共建政等歷史「歪曲真相」、「否定中國共產黨歷史貢獻」等。

最後，大陸國安文章強調，大陸國家安全機關堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，將依據《反分裂國家法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

大陸國家安全部說，「正告民進黨當局豢養的網路水軍，互聯網絕非法外之地，務必認清形勢，放棄台獨幻想，拒當台獨炮灰，停止分裂國家的犯罪活動」。

台獨 國安 網路

延伸閱讀

小三通逾4萬人 同比增1.7倍

美中同步擴大貿易黑名單

85度C 要關大陸一成門市

加拿大拒絕30隻白鯨轉移大陸 海洋樂園：不撥款就安樂死

相關新聞

金正恩會李強：堅定支持一中原則、堅決反對台獨分裂行徑及外部干涉

據新華社凌晨訊息，大陸國務院總理李強當地時間10月9日下午，在平壤朝鮮勞動黨中央委員會會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金...

陸國安曝三人大頭照 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

今天是中華民國「雙十」國慶，但在近年幾度劍指我「資通電軍」，甚至公布相關人員個資後，大陸國家安全部今一早再公布三人大頭貼...

川習會前夕 陸稀土出口管制加嚴

大陸商務部昨宣布對稀土相關物項進一步管制，包括境外稀土物項、稀土加工相關技術的出口管制，及若最終用於研發、生產十四奈米及...

陸反制美 14實體列不可靠清單

美國八日宣布對大陸和香港的十九個實體增至出口管制清單後，昨天大陸商務部也宣布，將美國反無人機技術公司、加拿大半導體研究機...

海基會僅剩兩位副秘書長 高建智已退休尚未確認新人選

政府授權處理兩岸事務的財團法人海峽交流基金會，高階主管有一位董事長、一位秘書長與三位副祕書長的編制，近期高建智已經從副祕...

長春航空展殲6無人機官宣 「變廢為寶」省錢神器更致命

中共殲6無人機的任務，就是當敢死隊。殲6加上自動駕駛導航，就是靈活、省錢的無人機武器，可消耗對手防空火力，敵人若攔不住，殲6無人機能衝進去，掛載兩枚至四枚500公斤炸彈，執行攻擊任務。 長春航展的殲6無人機官宣，相當於告訴大家，打仗不光有王牌武器，還要用低成本塑造戰術智慧，變廢為寶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。