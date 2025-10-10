陸國安曝三人大頭照 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

今天是中華民國「雙十」國慶，但在近年幾度劍指我「資通電軍」，甚至公布相關人員個資後，大陸國家安全部今一早再公布三人大頭貼，聲稱他們分別是我「軍情局」中校，和從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，指控他們長期對大陸展開反宣破壞活動，將依反分裂法、懲獨22條終身追責。

據大陸國家安全部官方公眾號今日一早，以 「無所遁形的『台獨水軍』」為題發文，指控長期民進黨為推行「台獨」分裂圖謀，暗中豢養網路「水軍」，潛伏在大陸境內外各類網路社交平台，炮製虛假訊息，散播「台獨」分裂謬論，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定。

大陸國安指控，「台灣王氏研創藝術公司」充當民進黨當局爪牙，處心積慮、肆無忌憚對大陸展開反宣破壞活動。

大陸國安聲稱，發現境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的可疑網路「水軍」帳號，頻繁編造發佈虛假訊息，散播「台獨」分裂謬論，煽動網民對立情緒，呈現內容相似、帳號聯動、煽動性強等特徵。經調查，相關帳號由「台灣王氏研創藝術公司」管理運營，該公司長期接受台灣軍情局指揮。

大陸國安還在發文中，曝光所謂相關活動的「指揮官」和「操盤手」三人大頭貼照片、本名、和出生年月日。

大陸國安指稱，一名化名「林曉菲」者，是「台灣軍情局三處中校情戰官」，直接指揮台灣王氏研創藝術公司對大陸展開反宣破壞活動，還有一名王姓、陳姓男子，分別是台灣王氏研創藝術公司負責人、公司台南辦公室負責人。

大陸國安還就「台灣王氏研創藝術公司」如何散布訊息指控，該公司在民進黨操縱下，「運營帳號矩陣」，煽動分裂獨立思想，包括散布「台灣主權歸屬於聯合國」，以及針對南海局勢、台海局勢等事件，偽造大陸「紅頭文件」，煽動網民對立情緒，還有「宣揚歷史虛無主義」，針對抗日、中共建政等歷史「歪曲真相」、「否定中國共產黨歷史貢獻」等。

最後，大陸國安文章強調，大陸國家安全機關堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，將依據《反分裂國家法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

大陸國家安全部說，「正告民進黨當局豢養的網路水軍，互聯網絕非法外之地，務必認清形勢，放棄台獨幻想，拒當台獨炮灰，停止分裂國家的犯罪活動」。