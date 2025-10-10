台人青海老虎溝罹難 海基會助家屬善後

大陸青海老虎溝傳出一名台灣人徒步穿越時不幸身亡。大陸國台辦昨晚表示，該台灣李姓居民從甘肅省肅南縣徒步穿越祁連山區冷龍嶺區域，後被困青海省門源縣老虎溝地區，疑因失溫和高原反應不幸遇難，當地有關部門將協助家屬妥善處理善後。

海基會昨天上午證實其家人已趕赴大陸善後。陸委會表示，罹難者是一家在大陸運作蠻久的台灣工廠台幹。

海基會表示，十月七日接獲某公司來電，即向該公司詳細說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序。據了解，家屬昨天已搭機赴陸，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

大陸國台辦表示，出事地點平均海拔超過四千公尺，且地形複雜，加之連續降雪，危險性大，屬未開發開放區域，按照大陸有關規定，民眾進入該區域需事先向有關部門報備。青海省有關部門獲報後先清理冰雪路段十公里，協調浩門水庫緊急洩洪，降低水位，暢通救援通道，並向被困人員運送救援保障物資，提供醫療協助。

當地官方通報，截至八日二百五十一名被困人員已全部安全轉移，但有一名因失溫及高原反應不幸遇難，這名唯一的遇難者來自台灣。