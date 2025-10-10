陸反制美 14實體列不可靠清單

美國八日宣布對大陸和香港的十九個實體增至出口管制清單後，昨天大陸商務部也宣布，將美國反無人機技術公司、加拿大半導體研究機構TechInsights等十四家外國實體列為「不可靠實體清單」，理由包括對台軍事合作、發表對大陸的「惡劣言論」及打壓陸企等。

大陸商務部昨天公告的這項反制，十四個外國實體（含企業及機構）及其分支機構，即日起被禁止從事與大陸有關的進出口；禁止在大陸境內新增投資；禁止大陸境內的組織、個人與這些實體進行有關交易、合作等活動，特別是向上述實體傳輸數據、提供敏感資訊等。

大陸商務部發言人以「答記者問」方式說明稱，近年來，反無人機技術公司、TechInsights及其分支機構等外國實體不顧中方強烈反對，分別與台灣展開軍事技術合作、發表涉中「惡劣言論」、協助外國政府打壓大陸企業，「嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益」。

美國商務部工業與安全局當地時間八日公告，對「出口管理條例」進行修訂，要將二十九個實體條目（二十六家企業及三個地址），新增至實體清單，當中中國大陸就十九個（含香港）。

據美國「聯邦公報」，美國政府認定，這些實體的行為違反了美國國家安全或外交政策利益。美方公告提及，上述中港企業，部分涉及電子元件及無人機貿易，其中部分子公司被認定協助伊朗及其代理組織採購美國原產電子元件。