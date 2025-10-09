快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

陸委會今辦國慶晚宴 港澳出席人士創五年來新高

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會9日舉辦國慶晚宴，港澳各界人士等近300位賓客參加。圖／陸委會提供
陸委會9日舉辦國慶晚宴，港澳各界人士等近300位賓客參加。圖／陸委會提供

明天是中華民國114年國慶日，陸委會循例於今晚舉行國慶晚宴，邀集港澳各界人士參與，陸委會主委邱垂正表示，今年參加中華民國十月國慶的港澳朋友比去年更加踴躍，「代表我們所堅持的自由民主信念與兩岸和平路線，受到越來越多人的認同與肯定」。

陸委會9日晚間舉辦國慶晚宴，邀請來自港澳的台商台鄉社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等近300位賓客，一同慶賀中華民國第114個生日。

邱垂正致詞時表示，台灣是亞洲民主的典範，也是自由多元價值的守護者。近10年來，有超過7萬4千位港澳朋友選擇來台居留，將近1萬5千人在台落地生根。2024年，獲准定居的港澳朋友們更高達2,024人，創近十年新高。

他還提及，上個月花蓮光復鄉堰塞湖災情，不乏港澳朋友投入救災，充分展現不分你我、同舟共濟的互助精神，成為台灣公民社會的新興力量。

邱垂正強調，中華民國台灣是我們共同的國家與家園，也是區域和平繁榮的前沿。近年來，中共對台灣的極限式複合施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、認知作戰、法律戰，以及灰色地帶侵擾等，這些都是舉世公認，造成兩岸緊張與台海不安的根源因素。政府將持續依循總統提出的「和平四大支柱行動方案」，強化國家安全韌性，守護台海和平穩定。

公開資料顯示，陸委會每年都會在國慶前舉行晚宴，邀集友我港澳團體與港澳學生、港澳各界人士參與，去（2024）年有280多人出席，前（2023）年250人出席、2022年「逾百名」、2021年近70人。今年官方公布的人數是近五年最高，但仍循近年慣例，未向媒體披露具體名單。

國慶 中華民國台灣 陸委會

延伸閱讀

騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

虞承璇第五次挑戰國慶轉播　一剛一柔組合展現全新火花

國慶連假準備出遊 龍潭警曝替代道路資訊

陸委會主委邱垂正：習近平為創造延任正當性 將「統一台灣」納入指標

相關新聞

王志安批解禁來台雙標 陸委會回「貓狗不同」：可提助台證據

旅居日本的大陸前央媒記者王志安日前披露自己向我方政府申請解禁來台，但遭駁回，與海外華人「公子沈」等三人待遇明顯不同，就此...

海拔逾4000米！台幹在青海老虎溝遇難 陸國台辦：當地將協助家屬善後

大陸十一假期間，青海老虎溝區域發生251名徒步（戶外健行、登山）者因惡劣氣候一度受困，有1人不幸遇難的憾事，且該名死者來...

陸國台辦批賴總統兩國論 陸委會：維護台海和平是兩岸共同責任

賴總統日前接受美國保守派媒體人專訪，針對訪問內容觸及的「兩國論」、中共威脅印太等內容，大陸國台辦8日晚間發聲抨擊，為此陸...

青海老虎溝山難1台灣人不幸身亡 陸委會：是台廠台幹

青海老虎溝5日的山難，已傳出有一位台灣人不幸身亡，在海基會9日上午證實後，陸委會也表示，罹難者是在大陸的台灣工廠的台幹，...

凍結逾5年後終能「龍象共舞」 陸外交部：中印直航月底前恢復

大陸外交部9日表示，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，兩國將結束長達5年多的停航狀態，體現中印關係正逐漸回溫。

時隔16年再有大陸總理訪問北韓 李強9日中午抵達平壤

大陸國務院總理李強已於9日中午乘包機抵達平壤，正式展開對北韓的3天訪問，此行預料將出席勞動黨建黨80周年閱兵式。這是時隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。