陸委會今辦國慶晚宴 港澳出席人士創五年來新高

明天是中華民國114年國慶日，陸委會循例於今晚舉行國慶晚宴，邀集港澳各界人士參與，陸委會主委邱垂正表示，今年參加中華民國十月國慶的港澳朋友比去年更加踴躍，「代表我們所堅持的自由民主信念與兩岸和平路線，受到越來越多人的認同與肯定」。

陸委會9日晚間舉辦國慶晚宴，邀請來自港澳的台商台鄉社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等近300位賓客，一同慶賀中華民國第114個生日。

邱垂正致詞時表示，台灣是亞洲民主的典範，也是自由多元價值的守護者。近10年來，有超過7萬4千位港澳朋友選擇來台居留，將近1萬5千人在台落地生根。2024年，獲准定居的港澳朋友們更高達2,024人，創近十年新高。

他還提及，上個月花蓮光復鄉堰塞湖災情，不乏港澳朋友投入救災，充分展現不分你我、同舟共濟的互助精神，成為台灣公民社會的新興力量。

邱垂正強調，中華民國台灣是我們共同的國家與家園，也是區域和平繁榮的前沿。近年來，中共對台灣的極限式複合施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、認知作戰、法律戰，以及灰色地帶侵擾等，這些都是舉世公認，造成兩岸緊張與台海不安的根源因素。政府將持續依循總統提出的「和平四大支柱行動方案」，強化國家安全韌性，守護台海和平穩定。

公開資料顯示，陸委會每年都會在國慶前舉行晚宴，邀集友我港澳團體與港澳學生、港澳各界人士參與，去（2024）年有280多人出席，前（2023）年250人出席、2022年「逾百名」、2021年近70人。今年官方公布的人數是近五年最高，但仍循近年慣例，未向媒體披露具體名單。