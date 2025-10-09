海拔逾4000米！台幹在青海老虎溝遇難 陸國台辦：當地將協助家屬善後

大陸十一假期間，青海老虎溝區域發生251名徒步（戶外健行、登山）者因惡劣氣候一度受困，有1人不幸遇難的憾事，且該名死者來自台灣。對此，大陸國台辦今晚回應說明，10月5日，台灣居民李某某隨部分徒步人員從甘肅省肅南縣徒步穿越祁連山區冷龍嶺區域，後被困青海省門源縣老虎溝地區，「疑因失溫和高原反應不幸遇難」，當地有關部門將協助家屬妥善處理善後。

對於這起事故，大陸國台辦表示，該區域平均海拔超過4000米，且地形複雜，加之連續降雪，危險性大，屬於未開發開放區域，按照大陸有關規定，民眾進入該區域需事先向有關部門報備。

大陸國台辦說，獲悉險情後，青海省有關部門迅速展開搜救，清理冰雪路段10公里，協調浩門水庫緊急洩洪，降低水位，暢通救援通道，並向被困人員運送救援保障物資，提供醫療協助。

大陸國台辦表示，李先生疑因失溫和高原反應不幸遇難，當地有關部門將協助家屬妥善處理善後。

今天稍早，陸委會發言人梁文傑也表示，罹難者是在大陸的台灣工廠的台幹，這家台廠在大陸運作蠻久，目前看起來並不需要特別幫忙，但還是請海基會跟西寧台協聯絡，必要時提供協助。

海基會也表示，7日接獲某公司來電，該公司一名派駐大陸員工於連假期間出遊登山，途中出現不適狀況，又碰上大雪，最後因高原反應加上失溫不幸罹難，因此致電海基會詢問後續處理方式。海基會說，在接獲陳情以後，即向該公司詳細說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序，同時洽請西寧台商協會協助向當地台辦確認情況。據了解，家屬預計於今日下午搭機赴陸，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

據本報了解，海基會已由經貿處長饒仁宏，與青海省西寧市台協會長林易陞在今天早上取得聯繫，目前正由青海省台辦，以及青海省政府相關部門，協助罹難者的善後事宜，家屬也已聯繫上並安排後續行程。

近日是大陸的十一長假，青海海北州門源縣公安局5日時接獲報警稱，有多名徒步愛好者從甘肅張掖市肅南縣徒步進入青海海北州門源縣老虎溝區域後受困。

8日晚間，大陸媒體紅星新聞披露，據當地官方通報，251名被困人員已全部安全轉移，但有1名因失溫及高原反應不幸遇難，據青海門源縣公安局方面訊息，這名唯一的遇難者來自台灣。