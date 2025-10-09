陸5艘潛艦封鎖台灣？ 陸委會：不同意這個說法

中國觀察家林和立指稱，中國大陸出動4、5艘潛艦就能海上封鎖台灣。陸委會今天表示，如果那麼容易的話，這麼多年建軍備戰是白做了，很不同意這樣的說法。

大陸委員會（陸委會）9日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國觀察家、華府智庫「詹姆士敦基金會」（TheJamestown Foundation）資深研究員林和立日前在全球台灣研究中心（GTI）年會中表示，根據其過往3個月來、兩度訪台印象，中國大陸只要出動4、5艘潛艦就能對台灣發動海上封鎖。

梁文傑表示，如果那麼容易的話，這麼多年來的建軍備戰都是白做了，「所以他的說法我是很不同意的」。

林和立在同個場合指稱，中共統戰部門對台滲透程度之深，能夠直接致電國民黨主要立法委員下達指令。

梁文傑回應，中共對台統戰確實無所不在，社會也有一些疑慮，所以才會有那麼多人先前努力地去搞連署罷免；不過還是相信，在面對國家危機的時候，不論藍綠都能夠團結一致，大家都會站在台灣利益上行事。（編輯：邱國強）