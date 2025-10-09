快訊

陸國台辦批賴總統兩國論 陸委會：維護台海和平是兩岸共同責任

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
針對大陸國台辦抨擊賴總統接受專訪的內容，陸委會表示，維護台海和平「是兩岸共同的責任」。記者廖士鋒／攝影
針對大陸國台辦抨擊賴總統接受專訪的內容，陸委會表示，維護台海和平「是兩岸共同的責任」。記者廖士鋒／攝影

賴總統日前接受美國保守派媒體人專訪，針對訪問內容觸及的「兩國論」、中共威脅印太等內容，大陸國台辦8日晚間發聲抨擊，為此陸委會9日回應指出，這些話都是老生常談，強調「維護台海現狀、台海和平是我們的目標，也是兩岸共同的責任」。陸委會也並未透露賴總統國慶文告的相關內容。

大陸國台辦發言人陳斌華9日晚間批評賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，充分曝露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。他說，我們（指中國大陸）珍愛和平，但絕不容忍「台獨」分裂，決不坐視「台獨」勢力賣台毀台。

陸委會副主委梁文傑9日下午在記者會上指出，賴總統係於專訪說明，中共沒有權力侵犯台灣，強調台灣沒有放棄台灣和平共榮目標，但和平要靠台灣自己有實力才能得到，「結果國台辦又是一頓狠批，但這些話都是老生常談，所以我們也不評論」。

梁文傑表示，「維護台海現狀、台海和平是我們的目標，也是兩岸共同的責任」。中共不斷對台施壓脅迫，只會適得其反。

而媒體詢問，賴總統國慶文告內容似將觸及聯合國2758號決議、兩岸「互不隸屬」等，這是否有助於兩岸關係和緩？梁文傑也說，賴總統國慶講什麼，就請大家拭目以待，「你剛講的那些內容我並不知道」。針對陸委會有沒有提供雙十兩岸相關的意見、是否推出川習會涉台內容？梁文傑說這兩件都是陸委會平常會做的事情，「我們都會提供意見、針對情勢做很多分析與預測」。

另就先前傳出陸委會將會提升駐美官員層級，梁文傑說，還在規劃中，有確定結果再對外說明。

