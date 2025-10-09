快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

青海老虎溝山難1台灣人不幸身亡 陸委會：是台廠台幹

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會9日表示，青海老虎溝山難死亡的台灣人是台廠的台幹，因台廠運作很久，目前看起來，並不需要特特別的幫忙。記者廖士鋒／攝影
陸委會9日表示，青海老虎溝山難死亡的台灣人是台廠的台幹，因台廠運作很久，目前看起來，並不需要特特別的幫忙。記者廖士鋒／攝影

青海老虎溝5日的山難，已傳出有一位台灣人不幸身亡，在海基會9日上午證實後，陸委會也表示，罹難者是在大陸的台灣工廠的台幹，這家台廠在大陸運作蠻久，目前看起來並不需要特別幫忙，但還是請海基會跟西寧台協聯絡，必要時提供協助。

陸委會發言人梁文傑9日下午針對這起事件表示，這位台灣人，是在大陸的台灣工廠的台幹，這家工廠已經第一時間與海基會聯絡，也把家屬用很快的方式、今天下午要到對岸。

他指出，這家台廠「在大陸算是很有經驗的，運作也蠻久了」，所以目前看起來，並不需要特特別的幫忙，但是我們還是請海基會跟那個西寧的台商協會聯絡，如果他們必要的話，就提供一些協助。

海基會稍早表示，10月7日接獲某公司來電，該公司一名派駐大陸員工於連假期間出遊登山，途中出現不適狀況，又碰上大雪，最後因高原反應加上失溫不幸罹難，因此致電海基會詢問後續處理方式。

海基會表示，在接獲陳情以後，即向該公司詳細說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序，同時洽請西寧台商協會協助向當地台辦確認情況。據了解，家屬預計於今日下午搭機赴陸，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

